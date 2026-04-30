La puntana Ivanna Arrascaeta preside la comisión de Salud en el Senado de la Nación

La senadora nacional por San Luis Ivanna Arrascaeta fue elegida para presidir la comisión de Salud del senado de la Nación. El primer paso que dará en esa condición es el estudio de la reforma de la ley de salud mental, “un problema que es de todos”, según dijo la legisladora libertaria.

Arrascaeta llega a la presidencia de la comisión tras más de 20 años de trabajo en el sector público de la salud, uno de los argumentos que enumeró el senador por Neuquén Pablo Cervi para proponerla en el cargo. “Eso le dio un profundo conocimiento de la cuestión”, dijo.

Además, Cervi añadió en su propuesta la “visión clara” que la puntana tiene en su ámbito y la demostración que tuvo en su paso por el senado por “unir esfuerzos políticos”. “La senadora es una profesional abierta al diálogo y a la construcción de consensos”, agregó.

Una vez que tomó posesión del cargo, Arrascaeta agradeció la confianza de sus colegas y destacó que el proyecto de ley de salud mental enviado por el Ejecutivo es un gran desafío como primer paso en su presidencia. “Necesitamos una reforma porque la ley que tenemos es de hace 15 años y está claro que no encontró soluciones en ese aspecto”, sostuvo la funcionaria, quien dijo a poco de asumir que “la salud es uno de los pilares de la sociedad”.