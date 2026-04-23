Trató de "cornudo" a su ex por las redes y ahora debe pagarle 30 millones de pesos

Una mujer deberá indemnizar a su ex pareja por haberlo sometido a un hostigamiento en las redes sociales y haber cometido una difamación sistemática durante seis años, según determinó la Justicia civil, y deberá pagarle una cifra cercana a los 30 millones de pesos.

El hombre es un ex agente de la Policía de La Rioja que sufrió un hostigamiento por redes sociales que lo perjudicó laboral y socialmente y se trata de un caso que establece un precedente sobre la responsabilidad civil derivada de daños al honor en el entorno digital, mientras que la sentencia fija una reparación económica de aproximadamente $4 millones, suma que deberá actualizarse con los intereses acumulados a lo largo de los seis años que demandó el proceso judicial, iniciado en 2020 y el monto real asciende a alrededor de 30 millones de pesos.

En 2019, ambos terminaron una relación de pareja y, según revela el expediente, la mujer realizó una serie de publicaciones ofensivas tanto desde cuentas personales como mediante perfiles falsos, a la vez que difundió agresiones, expresiones discriminatorias y también una falsa acusación vinculada a una enfermedad de transmisión sexual.

En tanto, se indicó que, según consta en el expediente, la mujer realizó muchas publicaciones con el objetivo de dañar la reputación del hombre en el entorno profesional y social y se confirmó que, a través de los insultos reiterados, afectó el honor de su ex novio, ya que, se pudo conocer, de acuerdo a las pruebas que recabó la Justicia, que lo insultaba diciéndole "cornudo", "chizito" y "coimero", entre otras acusaciones.

"No cualquiera puede salir a decir cualquier cosa sin tener una consecuencia", subrayó el abogado Pablo Arrieta mientras que, al ser un funcionario público en actividad, las difamaciones derivaron en la apertura de un sumario administrativo y se bloquearon sus posibilidades de ascenso.

El abogado señaló que además se comprobó que una denuncia por violencia de género “era falsa” y manifestó: "Hay que ser muy criterioso al receptar estas denuncias porque a veces se activan mecanismos que atentan contra derechos de personas inocentes. Pudimos comprobar que se trataba de una falsa denuncia y por ende se archivaron las actuaciones".

En tanto, se supo que la mujer hacía algunas publicaciones desde perfiles falsos y cuentas anónimas, lo que podría haber representado un obstáculo probatorio, pero el tribunal no requirió una pericia informática compleja sobre direcciones IP para llegar a una conclusión y, a través de una prueba indiciaria y testimonial, se llegó a la conclusión de que el contenido publicado desde las cuentas anónimas era idéntico al que la mujer difundía desde su perfil personal, ya que, se utilizaba el mismo lenguaje, eran las mismas acusaciones y los mismos detalles de la vida privada que solo ella podía conocer.

Ante esta situación, la Justicia resolvió que, en primer lugar, la mujer deberá abonar una indemnización que asciende a los $30 millones, mientras que, en uno de los aspectos más novedosos del fallo, le ordenó publicar la sentencia en los mismos medios y redes sociales donde realizó los escraches originales y, en caso de un eventual incumplimiento del pago, se habilitará automáticamente un juicio ejecutivo para embargar bienes y activos económicos de la ahora condenada.