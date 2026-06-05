Muerte del Indio Solari: la autopsia estableció que tuvo un ACV

La autopsia sobre el cuerpo del Indio Solari inició pasadas las 15.45, por un equipo forense que busca determinar el motivo del fallecimiento y, en este marco, el resultado preliminar indicó que el artista habría tenido un ACV no traumático.

Según el comunicado oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la Fiscalía General de Morón informó que la investigación fue llevada a cabo por el doctor Lucio Rivero de la UFI 2 de Ituazaingo y se basó en los testimonios recogidos en el lugar del hecho, las primeras pericias realizadas allí y el resultado del estudio.

"Se estableció que en horas de la madrugada el músico se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y a raíz de haber sufrido el Accidente Cerebro Vascular hemorrágico, falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento", continuó el texto

El desenlace ocurrió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, y su cuerpo fue encontrado en el interior de la vivienda por su cuidadora que llegó al hogar y lo ubicó en el lugar descrito. Junto con la esposa del artista, retiraron el cuerpo y llamaron a la emergencia médica que realizaron maniobras de reanimación sin éxito.

El intérprete tenía mal de Parkinson desde hace 10 años aproximadamente. No obstante, la primera cercanía a los resultados indicaron que, si bien se encontraba en inmediaciones de dicha pileta, "no se habría ahogado, ni tragó agua".

Además, los profesionales de la sallud no descartan futuros estudios complementarios con el fin de brindar detalles más certeros.