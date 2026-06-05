"Que Dios se apiade de su alma": el despectivo mensaje del biógrafo de Milei por El Indio

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari ha conmocionado profundamente a la cultura popular argentina. A lo largo y ancho del país, una multitud de personas despide con dolor a un artista que marcó de manera indeleble a varias generaciones y que regaló composiciones que vibraron alto en la historia musical local, uniendo incluso a quienes no conocían en detalle su repertorio pero entendían su peso simbólico. Sin embargo, en medio del duelo colectivo, una voz oficialista irrumpió con un tono absolutamente despectivo.



Nicolás Márquez, escritor, biógrafo y amigo del presidente Javier Milei, utilizó sus canales de comunicación para publicar un durísimo comentario, fiel a su estilo provocador, con el objetivo de demeritar la trayectoria del Indio.



En su mensaje, Márquez definió al Indio Solari como un "gran mercader en la industria de la rebeldía", minimizando el alcance de su obra al asegurar que "su producto jamás traspasó siquiera fronteras de países limítrofes ni innovó jamás género musical alguno".



Con un marcado tono de rechazo ideológico, el autor lo calificó como "un original comerciante de cabotaje que vendía subversión a las masas carentes de identidad".



Lejos de detenerse en el plano estrictamente musical, el biógrafo presidencial arremetió contra el contenido de la obra de Solari. Aseguró que "sus letras promovieron la droga, el lumpenaje y el satanismo", mientras describió su arte como un "rock plebeyo con tono tanguero".



Para cerrar su controvertido descargo, Márquez apuntó contra el patrimonio del músico al señalar que sus ganancias "siempre fueron almacenadas en dólares imperialistas", concluyendo con la frase que desató el repudio inmediato de los fanáticos en las redes: "Dios Nuestro Señor se apiade de su Alma".