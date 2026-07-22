Por una denuncia de violencia se desarma una dupla histórica de la radio mercedina

Acostumbrados a informar y acompañar a las mañanas villamercedinas, dos comunicadores de radio Mercedes están envueltos en un hecho que podría romper una de las duplas más oídas de la ciudad. El reconocido Hugo Dutto fue denunciado por su compañera Silvana Soledad Arias por dejarla encerrarla en el estudio de la emisora y por maltratarla verbalmente.

El hecho fue denunciado por la locutora de 47 años el miércoles 15 de julio en la Comisaría 9° de Villa Mercedes, con jurisdicción en la radio, ubicada Balcarce 1392. Ese día, Arias dijo que llegó a su lugar de trabajo a las 6 de la mañana y comenzó con la producción del histórico ciclo “La ventana”.

Según agregó la locutora, Dutto –que además del conductor del programa es el director de la radio- llegó a las 8 para comenzar con la emisión. A poco de comenzada, el conductor le preguntó a su compañera si tenía los datos del tiempo y cuando le respondió que los estaba buscando comenzó la ira del conductor.

Arias denunció que su jefe la insultó y le propinó una serie de agresiones verbales que la obligaron a intentar irse de la radio, pero Dutto se interpuso en su camino y cerró la puerta con llave. También, el reconocido locutor habría cerrado la puerta de reja, lo que habría provocado la reacción de los dueños de una leñería que está cerca de la radio para que el hombre deje salir a la mujer.

A la Policía, la locutora le dijo que la radio posee cámaras de seguridad por lo que se puede ver la secuencia de los hechos y que no es la primera vez que Dutto tiene reacciones de ese tipo, incluso más agresivas de las que vivió la semana pasada. Además, la mujer señaló que teme por su integridad física.

Dutto es uno de los locutores más conocidos de Villa Mercedes, ya que hace unos 50 años que trabaja en los medios. Además, en algunas ocasiones con Arias, condujo la Fiesta de la Calle Angost, actos municipales, eclesiásticos y sociales.