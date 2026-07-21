Sin gas, al frío y con fallas administrativas: la dramática situación en Tala Verde

La crisis edilicia y administrativa en la Escuela Nº 15 "Santa Catalina de Siena", ubicada en el paraje Tala Verde (Región Educativa V), suma un nuevo y alarmante capítulo. Tras las irregularidades que este medio ya había sacado a la luz en mayo, siguen registrándose condiciones que afectan de manera directa el aprendizaje y el bienestar de los ocho niños de nivel primario y seis de nivel secundario que asisten al establecimiento.



En las últimas horas, las familias y vecinos de la zona se encontraron con una situación inaceptable: la escuela se quedó sin suministro de gas. Según apuntaron fuentes del paraje, la falta del recurso se debe a que la directora de la institución no realizó los reclamos ni las gestiones correspondientes para garantizar la provisión. Esta negligencia deja a los estudiantes expuestos a las inclemencias del tiempo en pleno invierno.



Esta problemática se suma al constante destrato que sufren a diario los niños, quienes rutinariamente deben esperar a la intemperie soportando las bajas temperaturas matutinas porque la dirección no abre las puertas de la institución a tiempo.



Asimismo, persisten graves fallas en la gestión pedagógica y administrativa: las fuentes indicaron que en el año, en distintas ocasiones, no se pudo tomar asistencia formal debido a que los grados ni siquiera se encontraban asociados en el sistema.



Pese a que la conducción de la directora acumula severos cuestionamientos por su desempeño, continúa en su cargo, incluso atravesando irregularidades salariales. Según trascendió la directora sigue sin cobrar sus haberes del año anterior (advierten que está en edad jubilatoria).



En los pasillos educativos del Departamento San Martín insisten en que la inacción de las autoridades ministeriales roza la impunidad y exigen una respuesta inmediata. Demandan la presencia e intervención efectiva del Ministerio de Educación para garantizar los derechos básicos de los estudiantes rurales y poner fin al manejo discrecional del establecimiento.

