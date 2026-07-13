Abrieron una mesa de trabajo para impulsar inversiones, empleo y desarrollo en San Luis

La senadora nacional Ivana Arrascaeta (LLA) mantuvo una reunión de trabajo con el Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli. El encuentro forma parte de una agenda de gestión que busca generar más oportunidades para la provincia de San Luis.

El diálogo que se abrió con el flamante funcionario “se enmarca en un trabajo articulado con la agenda nacional e internacional que impulsa Rodolfo Negri, con el objetivo de acercar iniciativas que permitan potenciar la economía regional, favorecer la llegada de inversiones y crear mejores condiciones para el crecimiento de las empresas, las PyMEs y los emprendedores sanluiseños”, precisó una fuente legislativa.

Añadió que la gestión apunta “a consolidar una provincia con mayor desarrollo productivo, más generación de empleo y un Estado que facilite la actividad privada, en concordancia con los principios de libertad económica, competitividad y desregulación promovidos por el presidente Javier Milei”.

“Trabajar en conjunto, generar vínculos institucionales y acercar oportunidades concretas para San Luis es el camino para construir una provincia con más inversión, innovación y futuro”, completó.