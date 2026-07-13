Un crédito a la hermana de Santarone para que haga picadas contra el fuego en su campo

“El que parte y reparte, se queda con la mejor parte”. Este archiconocido y repetido refrán se podría aplicar a un nuevo caso de acomodos y beneficios familiares que son muy comunes en la administración del gobernador Claudio Poggi y que en estos días volvieron a la salir a la luz con “autoayudita” que se dio con la referente del Consejo Federal de Inversiones (CFI) Eugenia Vergés, que como emprendedora ha sido recibido un crédito de ese organismo.

En este caso, el agraciado es el asesor Facundo Santarone, de quien se sospecha maneja las cajas de la SAPEM (Constructora, de Medios y de los festivales) y que se ha ganado en el ámbito político el mote de “el valijero”, o uno de “los valijeros”, para no ser tan injustos con el resto del grupo dedicado a “la compra de voluntades”.

Santarone, fanático de River Plate e infaltable en los mundiales de fútbol, volvió a escena porque su familia -entre tantas que necesitan de una ayudita para enfrentar y soportar la crisis-, se encuentra entre las alcanzadas por los aportes que baja el CFI.

El monto (cuya cantidad no se informó) será destinado “a la adquisición de recursos e insumos para la realización de picadas contrafuego en los perímetros” en el establecimiento que tienen en la zona productiva de Zanjitas.

Todo está documentado en el Decreto N° 5429 del Poder Ejecutivo provincial, publicado en el Boletín Oficial del 22 de junio del 2026.

El propio gobernador Claudio Poggi y el ministro de Desarrollo Productivo Federico Trombotto firmaron este decreto en el que declaran “de interés provincial” la solicitud del crédito solicitado por María Florencia Bragagnolo, hermana de Santarone por parte de madre.

En las fundamentaciones del decreto, Poggi y Trombotto remarcan que todo esto apunta al “fortalecimiento del tejido productivo, económico y social de la provincia”, en este caso y entre tantos otros, la ayuda llega a la familia de un funcionario del Estado, miembro del grupo “LOLA” cuyas patas son de estrecha confianza del gobernador.

Eugenia Vergés y su emprendimiento de producción de condimentos, el establecimiento rural de la familia de Facundo Santarone y la empresa de servicios médicos que cobra por atenciones que se dan el sistema público –según lo denunció la diputada Silvia Sosa Araujo- son algunos de los curiosos beneficiados por los créditos del CFI que canaliza el gobierno provincial.