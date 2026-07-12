Repudiaron la tala de los eucaliptus que están frente a la Villa Deportiva

En un posteo que hizo en las redes sociales la organización expresó: “Desde Pircas, expresamos nuestro más enérgico repudio a la tala indiscriminada realizada sobre los eucaliptus de la calle Faustino Berrondo de San Luis. Proteger y respetar nuestros árboles es proteger nuestra vida en sociedad, asegurando un futuro más saludable, equitativo y sostenible para todos”.

Cuando se difundió la denominada “poda correctiva” se armó una fuerte polémica y un fuerte rechazo de los ambientalistas. Las tareas fueron adjudicadas por vecinos a la Municipalidad de San Luis que se mantiene en silencio ante los cuestionamientos.