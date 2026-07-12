Repudiaron la tala de los eucaliptus que están frente a la Villa Deportiva
Lo hizo Asociación Pircas ante el daño ocasionado en el arbolado situado en calle Faustino Berrondo, en el barrio 208 Viviendas.
En un posteo que hizo en las redes sociales la organización expresó: “Desde Pircas, expresamos nuestro más enérgico repudio a la tala indiscriminada realizada sobre los eucaliptus de la calle Faustino Berrondo de San Luis. Proteger y respetar nuestros árboles es proteger nuestra vida en sociedad, asegurando un futuro más saludable, equitativo y sostenible para todos”.
Cuando se difundió la denominada “poda correctiva” se armó una fuerte polémica y un fuerte rechazo de los ambientalistas. Las tareas fueron adjudicadas por vecinos a la Municipalidad de San Luis que se mantiene en silencio ante los cuestionamientos.
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