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Ciudad de San Luis

Repudiaron la tala de los eucaliptus que están frente a la Villa Deportiva

Lo hizo Asociación Pircas ante el daño ocasionado en el arbolado situado en calle Faustino Berrondo, en el barrio 208 Viviendas.

Por redacción
| Hace 5 horas

En un posteo que hizo en las redes sociales la organización expresó: “Desde Pircas, expresamos nuestro más enérgico repudio a la tala indiscriminada realizada sobre los eucaliptus de la calle Faustino Berrondo de San Luis. Proteger y respetar nuestros árboles es proteger nuestra vida en sociedad, asegurando un futuro más saludable, equitativo y sostenible para todos”.

 

Cuando se difundió la denominada “poda correctiva” se armó una fuerte polémica y un fuerte rechazo de los ambientalistas. Las tareas fueron adjudicadas por vecinos a la Municipalidad de San Luis que se mantiene en silencio ante los cuestionamientos.

 

 

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