Por Víctor Endeiza, el Superior Tribunal no sale de su situación de escándalo

El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza, y el procurador general de la Provincia, Sebastián Cadelago Filippi.

Los fundamentos de la jueza Cinthia Fernández Paz que califica de “clandestina, violenta e indebida” la acción del gobierno en la recuperación del establecimiento productivo “El Caburé”, en el Departamento Dupuy, determina las características del hecho ilícito en el escandaloso caso que tiene una gran trascendencia por los funcionarios implicados y por la “desaparición” de la cosecha de 2 mil hectáreas de maíz, valuada en 2 millones de dólares.



Este tipo de “delitos o acciones antijurídicas”, como lo fue la expropiación del campo o la “desaparición” de la cosecha, requirió el concurso de varias voluntades que van desde la planificación y hasta la ejecución, sospechó la jueza, que ahora es atacada por el Gobierno Provincial, que busca su destitución.

El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza, es una de las piezas clave del escandaloso caso. Cuando ocurrió la llamada “recuperación de El Caburé” y la cosecha, en 2024, en la estructura gubernamental, el espigado abogado ocupaba una posición dominante como Fiscal de Estado, el organismo que tiene como misión custodiar los bienes Estado y controlar de legalidad de los actos del gobierno. Desde esta perspectiva se entiende la contundente orden ("cosechalo"), que le dio mediante un mensaje de WhastApp a uno de los funcionarios de la denominada “secretaria de la transparencia”, a cargo de Ricardo Juan André Bazla.

La permanencia de Víctor Endeiza en el Superior Tribunal de Justicia se fundamenta en que su caída implicará, inevitablemente, la de otros altos funcionarios del Poder Ejecutivo denunciados en el expediente judicial de “El Caburé”: los ministros Federico Trombotto y Gonzalo Amondaraín y su hermano, el asesor Diego Amondaraín. Ya fueron imputados el exsecretario de la transparencia Ricardo Bazla y el director Darío Oviedo.

“La situación de escándalo”



En los pasillos de tribunales se coincide que la Corte puntana, ante las derivaciones del caso El Caburé y las miradas que confluyen en Víctor Endeiza, “queda totalmente expuesta”.



Que un sospechado de cometer delito o delitos sea uno de los ministros, ubica a los demás cortesanos en una situación muy incómoda, porque afecta a la credibilidad y legitimidad del alto cuerpo.



Y pese al desgaste que día a día se genera con la sola mención de El Caburé (que ya a esta altura es sinónimo de ilegalidad y sospecha de corrupción), el gobernador Claudio Poggi mantiene a sus funcionarios en base a presiones a la justicia.



“El poder de daño que arrogara la caída de Endeiza será significativo. Resultará el fracaso de la gestión poggista. Es este y no otro el argumento de mantenerlo como ministro del Superior Tribunal de Justicia que, junto al Procurador General Sebastián Cadelago Filippi, conservan poder de fuego para frenar acciones o domesticar magistrados y funcionarios judiciales”, sostuvo un analista judicial.

Y, cerró diciendo que “el ambiente que se vive en el seno del Superior Tribunal es delicado y de zozobra”.

Lo que se dice es que los cortesanos esperan una decisión de los tribunales de la Segunda Circunscripción para fijar una firme toma de posición.

“Mientras eso no suceda se opta por asumir la inquietud. Ellos conocen las preocupaciones y gestiones que Endeiza y compañía planifican y ejecutan para frenar el proceso”, agregó la fuente.

Por ahora los vericuetos oscuros de un Poder Judicial timorato y arrinconado es una oportunidad donde el poggismo pone su energía. “Cada día se nota más la poca importancia que se le dispensa a la institucionalidad pues el ámbito personal ha comenzado a tener su rol”.