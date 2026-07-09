Villa Mercedes es el epicentro de los festejos por el aniversario de la Independencia

El día de la Independencia tiene, como todos los años, en la ciudad de Villa Mercedes, el espacio geográfico en el que celebrarse. Actos artísticos, religiosos y sociales hacen de la ciudad el centro de los festejos por los 210 años de la declaración de la Independencia.

Las actividades comenzaron el miércoles a la noche, con una vigilia de la que participaron artistas de la ciudad y que tuvo su momento emotivo con la interpretación del Himno Nacional Argentino por parte de las Cien Guitarras Mercedinas, la agrupación emblema de la localidad. Además, diversos ballets bailaron el pericón en un encuentro que se realizó en el polideportivo José María Gatica.

El jueves patrio la jornada comenzó temprano con el izamiento de la bandera nacional en la plaza céntrica y la presencia especial de un grupo de ex combatientes de Malvinas que le dieron el tono emotivo al acto protocolar.

De allí la comitiva encabezada por el intendente Maximiliano Frontera se dirigió a la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, donde estaba el obispo de San Luis, Gabriel Barba, listo para encabezar el tedeum, que también contó con la presencia del gobernador de la provincia, Claudio Poggi.

Más tarde, cerca del mediodía, comenzó el desfile que reúne a agrupaciones artísticas, ballets, escolares, gauchas y deportivas de la ciudad.