“No podemos dormir”: reclamos por la ola de robos en la periferia de San Luis

La ola de inseguridad en la periferia de San Luis Capital escaló a niveles críticos. El caso más alarmante se vive en Barrio “Jardín San Luis”, donde los vecinos denuncian que ya no es solo un problema de robos: viven con miedo constante y zozobra que destruye su descanso y tranquilidad mental.

La nueva modalidad que aterroriza a las familias es que los delincuentes ingresan a las viviendas mientras los dueños están durmiendo adentro. El peligro dejó de ser solo material y pasó a ser una amenaza física directa y psicológica devastadora.

Los residentes reportan síntomas graves de estrés postraumático colectivo: imposibilidad de dormir de corrido, guardias nocturnas caseras para vigilar las cámaras de seguridad y la necesidad extrema de sellar ventanas por temor a sufrir intrusiones.

Zonas con alertas recientes de inseguridad

Barrio Jardín San Luis: los vecinos exigen de forma urgente mayor iluminación en sectores oscuros, patrullaje preventivo y medidas concretas. Señalan que la respuesta de servicios de emergencia no da abasto para evitar que los robos sigan ocurriendo.

Barrio CGT o “Juan Carnevale”: se denunciaron robos bajo la modalidad de "desvalijamiento" total de viviendas aprovechando la ausencia de los dueños, llevándose vehículos, electrodomésticos y pertenencias de valor.

Barrio Amaro Burgos: registro de robo de vehículos, motos y autos, en la vía pública. Hay reclamos vecinales por demoras prolongadas y falta de móviles policiales en las comisarías de la jurisdicción.

Barrio Eva Perón y Anexos: incremento de intrusiones domiciliarias mediante el escalamiento de medianeras a plena luz del día y asaltos callejeros violentos.

Zona Centro de la Capital: los comercios sufren robos reiterados, hasta dos hechos en menos de 10 días en un mismo local. También se registran ataques físicos graves en la vía pública para sustraer teléfonos celulares, dejando víctimas hospitalizadas con severos traumas físicos.

La creciente violencia en los asaltos llevó a ciudadanos y centros vecinales a organizarse para visibilizar el problema y exigir soluciones urgentes tanto al Ministerio de Seguridad provincial como a los municipios.

Se reclama la falta de patrullaje preventivo eficiente, la escasez de recursos policiales en las cuadrículas barriales y la necesidad de intervenciones urbanas básicas como luminarias y podas correctivas para eliminar zonas ciegas.

Carta al Gobernador y a Seguridad

“Claudio Poggi

Ministerio de Seguridad

PREOCUPACIÓN URGENTE POR LA OLA DE ROBOS EN BARRIO JARDÍN, SAN LUIS

Vecinos de Barrio Jardín San Luis queremos expresar públicamente nuestra profunda preocupación ante la ola de robos que sufrimos hace tiempo en la zona.

Hay sectores del barrio que están totalmente liberados para el paso de delincuentes. Son accesos que conectan directo con la ruta y con barrios aledaños como el Eva Perón, lo que facilita la pasada al barrio con total impunidad.

A esto se suma que no contamos con cámaras de seguridad en el barrio.

Estamos a ciegas, sin registro de quiénes son estos delincuentes, lo que deja vía libre a cometer robos.

Lo más grave están ingresando a los hogares con familias adentro. No es un hecho aislado. Esto viene pasando hace meses y cada vez con más violencia.

A la Ministra de Seguridad, Nancy Sosa, le pedimos que tome cartas en el asunto de forma inmediata.

En el barrio vive mucha gente mayor. Son los más vulnerables ante esta situación. No pueden vivir encerrados con miedo en sus propias casas.

¿Qué están esperando? ¿Que pase una tragedia para actuar? Necesitamos controles en esos pasos liberados, cámaras de seguridad y respuestas concretas YA.

Los vecinos del Barrio Jardín San Luis exigimos seguridad”.