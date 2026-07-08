El asueto sin sentido que dio el Gobierno sobre un día no laborable

El próximo viernes 10 de mayo habrá asueto administrativo para los trabajadores estatales que tendrán entonces al menos cuatro días continuos para su descanso. Aquellos que aprovechen y peguen a esa seguidilla los dos días de vacaciones que tienen en invierno podrían hacerse de casi una semana sin asistencia laboral.

Por lo pronto, el decreto que firmó el gobernador Claudio Poggi establece asueto para el viernes posterior al 9 de julio, un acto que en realidad no tiene efecto directo ya que el 10 de julio es mencionado como día no laborable puente en el calendario anual. O sea, que se haya hecho o no el trámite del asueto, los empleados no iban a trabajar.

Se supone que la publicación de la medida responde a una característica del gobierno de intentar adueñarse de ser los responsables de beneficios que en realidad le dan otros actores a la comunidad.

La medida gubernamental alcanza a todo el personal que cumple funciones en la Administración Pública Provincial y a beneficiarios dependientes de la Dirección de Inclusión Social.

Los organismos que prestan servicios esenciales como Seguridad, Salud, DOSEP, entre otros, deberán disponer una guardia a efectos de posibilitar la continuidad.