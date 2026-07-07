Un ginecólogo quiso trabajar gratis en la Maternidad provincial pero lo rechazaron

El médico ginecólogo Martín Olivera Ravasi, especialista en fertilidad y medicina materno-fetal, lanzó duras críticas contra la gestión sanitaria de la provincia, exponiendo las dificultades que enfrentan los profesionales independientes para integrarse al sistema público. Según advirtió, el Ministerio de Salud le impidió sumarse al equipo de la Maternidad "Dra. Teresita Baigorria", incluso tras haber ofrecido sus servicios de manera totalmente gratuita.



El especialista detalló que su intención inicial era colaborar una vez por semana con la implementación de un nuevo servicio destinado a embarazos de alto riesgo. "Primero me dijeron que no había presupuesto, por lo que decidí ofrecerme para ir gratis. Sin embargo, finalmente me llamaron para comunicarme que no me iban a dejar trabajar debido a mis críticas al gobierno provincial", afirmó Olivera Ravasi, quien cuestionó que la "obediencia al poder" se priorice por sobre la capacidad profesional y la calidad de atención a las pacientes.



Para ejemplificar la situación, el médico comparó la gestión pública con el armado de un equipo de fútbol: "No importa si la gente es de izquierda o de derecha, más alta o más baja; vos llamás a quienes te van a dar el mejor rendimiento. En la salud pública debería pasar lo mismo".



La imposibilidad de incorporarse al sistema estatal afecta de manera directa a la comunidad, que busca de forma constante su asistencia. A modo de ejemplo, el profesional compartió el desesperado mensaje privado que recibió de la madre de una joven de 19 años, cursando la semana 38 de gestación, quien le consultaba cómo hacer para que él pudiera atenderla en la Maternidad.



Ante la imposibilidad de brindar respuestas dentro del sector público, Olivera Ravasi lamentó no poder ayudar a más personas debido a las restricciones ministeriales y manifestó su deseo de que la situación institucional cambie en el corto plazo para mejorar la cobertura en casos de alta complejidad.

