En un violento asalto, a una mujer policía le robaron el arma reglamentaria

La inseguridad que atraviesan los vecinos y vecinas volvió a golpear a la propia fuerza policial. Este domingo por la mañana, una mujer policía fue asaltada cuando se dirigía en bicicleta a cumplir funciones en el Cuartel de Terrazas del Portezuelo.

El hecho ocurrió sobre la Autovía “Eva Perón”, pasando calle Chacho Peñaloza. Según la información que trascendió, fue interceptada: la golpearon, la tiraron de la bici y le robaron la bicicleta con el bolso atado. En ese bolso llevaba todas sus pertenencias, incluido el arma reglamentaria, una pistola Bersa Thunder 9mm, con 10 municiones en el cargador.

El Comando Radioeléctrico desplegó un operativo y cercó al sospechoso, de 27 años, en el barrio “Monseñor Tibiletti”. Al intentar escapar, el malviviente se metió a la fuerza en dos viviendas. Al parecer, con autorización de los vecinos, los oficiales ingresaron y continuaron la persecución a pie. Finalmente lo encontraron oculto entre las malezas de un baldío. Al momento de la detención, tenía en su poder la pistola reglamentaria de la víctima.

Además del arma, la Policía logró recuperar la bicicleta, el bolso y prendas del uniforme policial que el ladrón había descartado en la zona durante la fuga.

La causa quedó caratulada como "Robo y violación de domicilio" e interviene la Subcomisaría 2°.

Efectivos en la mira

El caso vuelve a poner sobre la mesa la inseguridad que sufren los mismos policías cuando circulan hacia sus lugares de trabajo. Atacados de civil o de uniforme, yendo o volviendo de cumplir funciones, los efectivos también son blanco de robos violentos.

El antecedente: caso Diego Gatica

El ataque recuerda la modalidad que terminó con la vida del oficial Diego Gatica el 11 de septiembre de 2022. El 5 de septiembre de ese año, alrededor de las 19:30, Gatica, de 30 años, transitaba de franco y vestido de civil en su bicicleta por avenida Eva Perón, a la altura del barrio “Monseñor Tibiletti”.

Un grupo de jóvenes lo interceptó por sorpresa y le pegó un violento piedrazo en la cabeza que lo hizo caer. Ya indefenso en el piso, la patota le propinó múltiples patadas y piedrazos en el cráneo y el cuerpo. Le sustrajeron una bicicleta Venzo rodado 29 blanca y las zapatillas que llevaba puestas.

Por los severos traumatismos de cráneo, ingresó en coma profundo al Hospital Central “Ramón Carrillo”. Tras agonizar seis días, falleció el domingo 11 de septiembre por una falla respiratoria y cardíaca aguda. Ese día su hijo cumplía su primer año.

La investigación identificó a seis personas: Alexis Morán, Maycol Bustos, Lautaro Cruz y tres menores de edad. En el juicio abreviado, solo uno recibió prisión efectiva por antecedentes previos, lo que generó fuertes reclamos de justicia por parte de su familia