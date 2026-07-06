La cueca y el malambo de Cuyo, ganadores en tierra de bailarines folclóricos

Los grandes logros que los bailarines folclóricos de dos ballets de la provincia obtuvieron este fin de semana en un certamen nacional toman más trascendencia por el lugar donde se consiguieron, en Santiago del Estero, cuna de bailarines y músicos. Hasta el festival Renacer fueron unos 200 artistas puntanos que obtuvieron la copa mayor entre competidores de todo el norte argentino.

Realizado el sábado 4 y el domingo 5 de julio, el encuentro significó la consagración de “El Facón” y “Despertares”, dos reconocidos ballets de San Luis que participaron de la competencia. “Dejamos a la provincia en lo más alto en un certamen muy elevado”, dijo Marcos Figueroa, director de “Despertares”.

Cada agrupación puntana llevó, entre otros bailarines, a una promesa del malambo para que se luciera frente al jurado. Por “Despertares” brilló Agustín Guiñazú, un joven que acumula experiencias fuera de la provincia; y por “El Facón” el nombre propio fue el del reconocido Francisco Sáez, quien se consagró campeón, tal su costumbre.

En los rubros colectivos, “Despertares” ganó en Danza tradicional en las categorías Adultos e Infantiles y obtuvo el tercer puesto en Jóvenes. Más allá de los premios, Figueroa valoró el hecho de llevar la cueca cuyana a un certamen de danzas nacional y que los bailarines fueran reconocidos entre colegas de ballets reconocidos como “El Malevo”, “Recuerdos salteños”, “Litoral”, “Duartango” y otros.