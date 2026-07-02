El Circo Familia Von Pérez nunca falta en la temporada de Merlo

Cada vez que puede, el "Circo familia Von Pérez” instala su carpa roja y amarilla durante las vacaciones, sean de invierno o de verano, y hace una temporada que combina música, humor, acrobacia y diversión para grandes y chicos. Este año no será la excepción.

A partir del sábado 4 de julio y hasta que dure el receso invernal en la provincia, el grupo tendrá su función diaria en el Parque Recreativo de Merlo, a partir de las 16. Las entradas para cada presentación cuesta 10 mil pesos y la propuesta es la de un circo criollo y familiar.

“Mostramos destrezas como malabares, acrobacias, habilidades de acróbatas aéreos, pero lo que priorizamos es el humor. Cuando la gente va a ver el circo Von Pérez, además de asombrarse, se ríe; nuestro objetivo es hacer reír a la gente”, dijo Julián Herrera, uno de los miembros de la compañía a cargo de Frederic y Lewana, dos personajes de la historia.

Además de Julián, componen el núcleo familiar del elenco la directora, actriz y cantante Rosana Goudard y su hija, Ana Noto, acróbata en las alturas. A ellos, todas las temporadas se suman distintos actores y artistas que enriquecen la propuesta.

Para este año, el circo preparó a una equiibrista que camina por la cuerda floja, Romina Gómez; al “hombre fuerte” y al payaso Chichón, protagonizado por Gastón Guayda. “El desafío de temporada a temporada –dijo Julián- es renovarse, pero los niños también piden cosas que ya vieron, por eso tenemos personajes que están siempre como Leo Banana y Rosita y la acróbata Maguska". A ellos se suman Alex Casemayor y Florencia Saldívar en el apoyo técnico.

“En un grupo como nosotros mantener las temporadas de verano y invierno es una alegría y un logro. Hacer esto es lo que amamos”, dijo Herrera, quien prefiere trabajar esta parte del año porque más allá del frío no hay tormentas fuertes como en el verano, lo que obliga a desarmar la carpa por los vientos, y porque las propuestas son menos.

Aunque no hay expectativas de que el público aumente respecto a vacaciones anteriores en Merlo, que fueron más bien flojas, el circo espera las funciones con optimismo. “Nosotros tenemos un público que nos sigue acá en la zona y muchos turistas que repiten, por eso en vacaciones de invierno trabajamos con un núcleo de gente que nos viene a ver siempre”.