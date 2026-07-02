4 de julio: Luis, Facu y Fer en Roma Multiespacio

Este sábado 4 de julio Roma Multiespacio dará comienzo a los festejos por el Mes del Amigo con una propuesta que combinará música en vivo, arte y promociones especiales para disfrutar entre amigos.

La noche vibrará con la presentación del reconocido trío de Luis, Facu y Fer, en una velada que promete convertirse en uno de los grandes encuentros del invierno en San Luis.

Como es de costumbre los artistas siempre buscan innovar en cada una de sus presentaciones: esta vez traen una sorpresa especial de arte en vivo permitiendo que el público sea testigo de todo el proceso creativo. Esta intervención aportará un atractivo diferente y original durante toda la noche.

Además del espectáculo musical y la performance artística, habrá promociones en bebidas para que el público pueda hacer la previa y compartir una noche distinta en un ambiente pensado para celebrar la amistad.

La música, el arte y la buena compañía serán los protagonistas de una propuesta diferente para comenzar a celebrar el Mes del Amigo este sábado 4 de julio.

Entradas

Desde la organización informaron que las entradas se adquieren en el mismo predio el día del evento a un valor de $ 10.000 -Gervasio Escudero, a 50 metros de Ruta 3 (detrás del circo)-