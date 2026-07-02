Jueves frío, pero con algunos espectáculos para disfrutar

JUEVES 2

Siempre playeros

Los jueves del bien son también los jueves de Los playeros. Como todos los inicios de fines de semana, la histórica banda puntana se presentará en Malú para que su público baile y cante pese al frío.

Compositores en comunidad

Un espacio de buenos artistas se abre en Belgrano 445, la sede de Jarilla, el salón que recibirá en su ciclo de compositores a Nailé Antune, Laura Novillo y Matías Nose a partir de las 20, con entrada colaboración.

Me das cada día más

Un espectáculo con la mejor música de películas es la gala de invierno de la escuela de Comedia musical de Valeria Lynch. El show se presentará a partir de las 21:30 en el Cine Teatro San Luis.

Calor musical

Para pasar el frío y aminorarlo, Dj Fresco le pone música a las bandejas y al patio interno de Casa Mollo, a partir de las 22:30 con entrada gratis.

Cantor viajero

Mientras prepara su nuevo disco, el folclorista villamercedino Matías Chain viaja a Merlo para mostrar sus canciones junto a su amigo Julián de la Pampa. Será en el espacio de Aguariguay 1465.





VIERNES 3

Por Cabezón

Con el espíritu de Cabezón rondando el lugar, Los Manyines de Cuyo celebran su peña en “Pimienta”, el bar ubicado frente al Rectorado de la UNSL. Vicky Logiudice, Napoleón Garay y Destino Cuyo son algunos de los invitados a una noche particular y recordatoria.





Todo un palo

El rock puntano hace pie en All right con un triplete inigualable: “Cuarta pared” desde La Punta, “Multitud”, de Merlo y Rehenes voluntarios de San Luis suben el escenario para darle la bienvenida al mes.

A vivir la música

Tras el partido de Argentina y Cabo Verde que se transmitirá por una pantalla gigante en Casa Mollo llegará la hora del baile con Vivencias musicales, una banda que mezcla cuarteto y rock divertido en sus proporciones iguales.

El tren que llega

“Destino Cuyo” sigue su camino triunfal en el folclore de San Luis y esta vez cantará sus canciones en vivo en La ferroviaria, a partir de las 22.



