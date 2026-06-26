Una novela durísima sobre una mujer que sufrió desde que nació

La historia, fuertísima, es real y familiar para Josefina Argüello, una docente jubilada de Santa Rosa del Conlara que tras muchos años de escribir cuentos y poesía se decidió por encarar su primera novela con un tema cercano. El libro se llama “Inocencia que condena” y cuenta, con algo de ficción, con algo de realidad, la vida de María, pariente de la autora y padeciente de una vida muy difícil.

Aunque la niñez de Josefina tuvo “muchos y dolorosos acontecimientos que la marcaron”, prefirió centrarse en una persona muy querida por ella, diagnosticada con inmadurez mental y por eso mismo privada de cualquier tipo de cariño y “discriminada por su propia familia”.

Josefina –nacida y criada en el pueblo- era una niña cuando María, su tía, vivía el infierno en medio del campo de Santa Rosa, tras haber nacido sin padre, con una madre que le prestaba poca atención y la única ayuda de una criada que la acompañó todo lo que pudo. “Sentía –dice la autora- que tenía una deuda con esa persona por no haber tenido las armas suficientes para reparar el error que estaban cometiendo”.

Así fue que en septiembre pasado, Argüello empezó a plasmar la historia, con largas tardes de escritura que comenzaban a las 14 y terminaban a las 19, el lapso en que su esposo, sus cinco hijos, sus siete nietos y su bisnieto sabían que no podían molestarla.

“De a ratos me parecía una idea loca porque pensaba que a nadie le iba a interesar esta historia o que nadie compra un libro en estos tiempos pero me daba ánimo a mí misma y pensaba que lo más importante era volcar los sentimientos guardados”, agregó la autora, de 63 años.

Aunque tenía algunos datos que la memoria había recolectado de la vida de María, sabía Josefina que era necesario recabar muchos datos para encarar un trabajo fiel a la realidad. A la par se había propuesto que nadie se enterara de su proyecto, por lo que tuvo que indagar con disimulo sobre los detalles de su tía. “Iba a la casa de mis hermanas, trataba de sacar temas familiares del pasado y me fui enterando de varias cosas que estaban ocultas para mí”.

Muchos habitantes de Santa Rosa desconocían la existencia de María pero cuando Josefina anunció en sus redes sociales que preparaba la historia de la atribulada mujer se creó una gran expectativa, a tal punto que le preguntaban en la calle cuánto faltaba para que lo editara.

“Inocencia que condena” fue editado por Ediciones Tinta Libre y tuvo una presentación formal en la Biblioteca Popular Lafinur en un acto "muy emotivo" al que fueron familiares y amigos. Ahora, el libro está a la espera de que pueda mostrarse también en otros ámbitos.