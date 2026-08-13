Un expolicía perdonó a quién quiso robarle: “A veces merecemos otra oportunidad"

Héctor Rosales, ex integrante de la Policía de San Luis, le puso punto final al proceso judicial que lo tuvo como víctima. Decidió perdonar a Maximiliano Balmaceda, que en el 2021 entró a su vivienda en la zona sur de la ciudad de San Luis e intentó robarle su motocicleta.

La aceptación del pedido de disculpas fue en el penúltimo eslabón de un juicio abreviado, ya que ahora solo restan que le comuniquen la condena a Balmaceda: seis años de prisión en suspenso y siempre y cuando cumpla con una serie de normas que se le impondrán.

“Estuve acostumbrado a este tipo de hechos porque fui policía y me di cuenta que él no estaba en sus cabales cuando entró a mi casa. No soy quien, para juzgarlo, para eso está la justicia, pero entiendo que a veces nos equivocamos y merecemos otra oportunidad; acepto sus disculpas y deseo que haya mejorado en su vida”, expresó Rosales. La causa tiene la carátula de “tentativa de robo simple”.

Antes de las palabras del damnificado, Balmaceda reconoció su participación en el hecho, ocurrido el 30 de marzo de 2021, en una vivienda del barrio 500 Viviendas Sur de San Luis. “Fue un momento muy malo mío, andaba en cualquiera. Le pido disculpas a la víctima, cometí un error”, se arrepintió ante el juez Ariel Parrillis.

En la reconstrucción del hecho, el fiscal de Juicio N° 1 Fernando Rodríguez explicó que el imputado ingresó por la parte delantera de la casa tras romper unas cadenas e intentó apoderarse de una motocicleta. El accionar fue advertido por la víctima quien logró frustrar el robo.

Tras el análisis de la causa y un acuerdo con la defensa, el fiscal consideró acreditada la figura de robo simple en grado de tentativa y solicitó una pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, teniendo en cuenta la falta de antecedentes condenatorios y las circunstancias de tiempo, modo y lugar como agravantes.

Por su parte, el defensor oficial de Juicio, Esteban Sala, manifestó que no tenía objeciones al acuerdo propuesto por la Fiscalía y consideró adecuada la calificación ya que el acusado fue detenido en flagrancia.

Parrillis explicó que el juicio abreviado no deja de ser un juicio, sino que implica prescindir del debate oral y resolver la causa a partir del acuerdo alcanzado por las partes y de las pruebas reunidas durante la investigación penal preparatoria.

Además, señaló que la ley exige que el acusado reconozca su responsabilidad, acepte la calificación legal, la pena solicitada y su modalidad de cumplimiento para que el procedimiento pueda avanzar.

“No quiere decir que no sea un juicio, sino que es un juicio y se resuelve en función del acuerdo al que han arribado”, explicó el magistrado. Luego de escuchar a las partes, Parrillis pasó la causa a resolver y cuenta con un plazo de hasta diez días hábiles para determinar si homologa o rechaza el acuerdo de juicio abreviado presentado.

Fuente: Prensa del Poder Judicial de San Luis