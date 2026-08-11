Un conductor murió al estrellarse contra un árbol

Un dramático caso se registró este martes en Villa Mercedes. Fue protagonizado por un hombre de 49 años que murió al estrellarse con el vehículo que conducía contra un árbol.

De acuerdo a lo informado por la Policía, el desenlace fatal se produjo tras sufrir una descompensación mientras circulaba a bordo de una Renault Kangoo por calle San Luis al 200 muy cerca del cruce con calle Suipacha.

Al perder el control del volante, el vehículo detuvo su marcha al impactar contra un árbol. Personal de salud que llegó al lugar constató el fallecimiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 y por disposición del fiscal de turno, José Olguín, intervino personal de la Comisaría Seccional 9° y las actuaciones fueron caratuladas preventivamente como “Averiguación muerte”.

Identidad

De acuerdo a lo que se conoció en las últimas horas del martes, el fallecido es Sergio Marcelo Clari, de 50 años e instructor de la Universidad Provincial de Oficios.

Debido a esta triste situación y para acompañar a su familia, las autoridades de la institución dispusieron asueto y suspensión de todas las actividades académicas y administrativas durante toda la jornada de este miércoles.