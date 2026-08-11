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Se sienten discriminados

Veteranos de Malvinas cuestionan al gobierno de Poggi por revocarles el reconocimiento

Jorge Chacón, Jorge Videla y Jorge Morán aseguran que hay un decreto firmado y con presupuesto desde 2023 que nunca se activó. "Mientras hacen campaña de Malvinas, nos borran a nosotros"

Por redacción
| Hace 5 horas

Tres Veteranos de Guerra de Malvinas residentes en la provincia acusaron públicamente al Gobierno de Claudio Poggi por discriminación e incumplimiento legal. Aseguran que la gestión actual desconoce el Decreto Provincial N° 936-MGJyC-2023, firmado el 15 de febrero de 2023 y publicado en el Boletín Oficial y Judicial N°15644 del 3 de julio de 2023, que establece el beneficio económico mensual previsto en la Ley I-0859-2013.

 

Los damnificados son Jorge Alberto Chacón, Jorge Osvaldo Videla y Jorge Alberto Morán. Este último había sido incorporado formalmente al Registro Permanente de Ex Combatientes de las Islas Malvinas mediante Resolución N°6 DPRIyC/23 del 18 de agosto de 2023.

 

Según la documentación que obra en poder de los veteranos, en 2025 el director Marcelo Juárez de DDyGC firmó la Revocatoria 024 DDyGC-2025, dejando sin efecto el reconocimiento de Veteranos de Guerra.

 

"La revocatoria está basada en datos incorrectos y desconoce las certificaciones emitidas por la Dirección de Servicios Históricos del Ejército del Ministerio de Defensa de la Nación", denunciaron.

 

También señalaron a los asesores legales Fernando Muñiz y Valentín Laborda Ibarra por "obviar la Ley de Procedimientos Administrativos VI-0156-2004 y caer en falsedad ideológica".

 

"Perdemos el reconocimiento que hace la provincia, perdemos los beneficios que dice la ley y perdemos todas las garantías legales con respecto al cobro. No percibimos ningún beneficio. Y por eso es lo que nosotros estamos peleando ahora", expresaron.

 

El Decreto 936 de febrero de 2023 no solo reconocía el derecho. Tenía imputada de forma preventiva la suma de $87.039.390,00 para todo el año 2023, con informe "sin objeciones legales" de Contaduría General y Asesoría Letrada de Gobierno.

 

"Tenemos un decreto firmado por todos los ministros, publicado en el Boletín Oficial y con plata presupuestada. No pedimos limosna. Pedimos que cumplan la Ley I-0859-2013", sostuvieron.

 

Los veteranos remarcaron la contradicción con las políticas actuales del gobierno. "Resulta totalmente contradictorio y hasta casi una maldad en su ironía. Mientras el gobernador Claudio Poggi impulsa una política de reivindicación de la causa Malvinas con la iniciativa cultural 'Malvinas: El Legado', que incluye la edición de un libro con testimonios de excombatientes y un sitio web oficial... a nosotros nos revocan el reconocimiento y nos niegan el beneficio que ya está firmado", señalaron.

 

En un pasacalle colocado en la vía pública dejaron escrito: "Gob POGGI y MINISTROS DISCRIMINAN a V.G. de MALVINAS. DESOBEDECEN DECRETO 936".

 

Los tres veteranos ya presentaron notas formales exigiendo el cumplimiento inmediato del Decreto 936 y evalúan iniciar acciones legales, un amparo ante la justicia y una denuncia ante la Defensoría del Pueblo.

 

"La seguridad jurídica que tanto pondera este gobierno no se ve reflejada. Quedamos vulnerables ante el abuso de poder", concluyeron.

 

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