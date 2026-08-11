Veteranos de Malvinas cuestionan al gobierno de Poggi por revocarles el reconocimiento

Tres Veteranos de Guerra de Malvinas residentes en la provincia acusaron públicamente al Gobierno de Claudio Poggi por discriminación e incumplimiento legal. Aseguran que la gestión actual desconoce el Decreto Provincial N° 936-MGJyC-2023, firmado el 15 de febrero de 2023 y publicado en el Boletín Oficial y Judicial N°15644 del 3 de julio de 2023, que establece el beneficio económico mensual previsto en la Ley I-0859-2013.

Los damnificados son Jorge Alberto Chacón, Jorge Osvaldo Videla y Jorge Alberto Morán. Este último había sido incorporado formalmente al Registro Permanente de Ex Combatientes de las Islas Malvinas mediante Resolución N°6 DPRIyC/23 del 18 de agosto de 2023.

Según la documentación que obra en poder de los veteranos, en 2025 el director Marcelo Juárez de DDyGC firmó la Revocatoria 024 DDyGC-2025, dejando sin efecto el reconocimiento de Veteranos de Guerra.

"La revocatoria está basada en datos incorrectos y desconoce las certificaciones emitidas por la Dirección de Servicios Históricos del Ejército del Ministerio de Defensa de la Nación", denunciaron.

También señalaron a los asesores legales Fernando Muñiz y Valentín Laborda Ibarra por "obviar la Ley de Procedimientos Administrativos VI-0156-2004 y caer en falsedad ideológica".

"Perdemos el reconocimiento que hace la provincia, perdemos los beneficios que dice la ley y perdemos todas las garantías legales con respecto al cobro. No percibimos ningún beneficio. Y por eso es lo que nosotros estamos peleando ahora", expresaron.

El Decreto 936 de febrero de 2023 no solo reconocía el derecho. Tenía imputada de forma preventiva la suma de $87.039.390,00 para todo el año 2023, con informe "sin objeciones legales" de Contaduría General y Asesoría Letrada de Gobierno.

"Tenemos un decreto firmado por todos los ministros, publicado en el Boletín Oficial y con plata presupuestada. No pedimos limosna. Pedimos que cumplan la Ley I-0859-2013", sostuvieron.

Los veteranos remarcaron la contradicción con las políticas actuales del gobierno. "Resulta totalmente contradictorio y hasta casi una maldad en su ironía. Mientras el gobernador Claudio Poggi impulsa una política de reivindicación de la causa Malvinas con la iniciativa cultural 'Malvinas: El Legado', que incluye la edición de un libro con testimonios de excombatientes y un sitio web oficial... a nosotros nos revocan el reconocimiento y nos niegan el beneficio que ya está firmado", señalaron.

En un pasacalle colocado en la vía pública dejaron escrito: "Gob POGGI y MINISTROS DISCRIMINAN a V.G. de MALVINAS. DESOBEDECEN DECRETO 936".

Los tres veteranos ya presentaron notas formales exigiendo el cumplimiento inmediato del Decreto 936 y evalúan iniciar acciones legales, un amparo ante la justicia y una denuncia ante la Defensoría del Pueblo.

"La seguridad jurídica que tanto pondera este gobierno no se ve reflejada. Quedamos vulnerables ante el abuso de poder", concluyeron.