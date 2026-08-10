“Si Poggi hace ravioles, Maxi te sirve ravioles”: el ácido retrato de la crisis

La reconocida docente de Villa Mercedes, Mabel Becerra, lanzó una contundente crítica a través de sus redes sociales sobre la delicada coyuntura socioeconómica que atraviesa la provincia. En un duro mensaje, expuso la marcada pérdida del poder adquisitivo y el impacto de una realidad donde los ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica, en contraste con el bienestar del que goza un reducido grupo ligado al poder.

Becerra apuntó sin rodeos contra la conducción del gobernador Claudio Poggi y el intendente villamercedino Maximiliano Frontera. En ese marco, cuestionó la falta de autonomía comunal para dar respuestas a los trabajadores y apeló a una conocida frase de la cultura popular para graficar la sintonía política entre ambos dirigentes: “Quienes dicen ser lo nuevo nos han llevado a esto. También los municipales la están pasando peor, pero el Maxi dice que frente a algunas decisiones no puede hacer nada. Si Poggi hace ravioles, el Maxi te sirve ravioles”.

Esta actitud del jefe comunal es interpretada por diversos analistas como una estrategia para alinearse de manera irrestricta a la política salarial del Ejecutivo provincial. Pese a que distintos sectores señalan que el municipio contaba con recursos para recomponer los sueldos de sus empleados, primó la decisión de mantenerse bajo el ala del gobierno central con la mirada puesta en aspiraciones electorales futuras.

El escenario se inserta en un contexto provincial de crisis profunda, donde la licuación de los salarios empuja a franjas cada vez más amplias de la población hacia la pobreza y la indigencia. Esta situación golpea transversalmente a docentes, policías, agentes administrativos y beneficiarios de planes sociales, obligando a muchas familias a volcarse a la informalidad para sobrevivir. Al mismo tiempo, la caída drástica del consumo traslada el impacto hacia el sector privado, que sufre las consecuencias del párate económico en el comercio y los servicios locales.