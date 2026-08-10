Hay que pasar agosto: el frío no se va y suma heladas, vientos y mucha nubosidad

El frío continuará intenso en la semana que comienza el lunes 10 de agosto y traerá temperaturas bajo cero y heladas por lo menos hasta el jueves.

La característas de los próximos días serán mañana muy frías, heladas generalizadas en toda la provincia, vientos presentes y mucha nubosidad.

El lunes 10, por ejemplo, la Red de Estaciones Meteorológicas anuncia intérvalos de nubes y una mínima de un grado bajo cero que se registrará por la noche. El viento será del noreste con ráfagas muy fuertes en el centro de la provincia.

Para el martes 11, la termperatura experimentará un descenso y llegará a los 2 grados bajo cero, con máximas de 15. Además, el cielo estará despejado con nubosidad alta. La misma sensación quedará para el miércoles, también frío, también con temperatura bajo cero de mínina y con heladas.

Como para que los amantes del calor no se hagan ilusiones, el jueves seguirá muy frío, nublado y con viento del norte, por momentos muy fuerte.