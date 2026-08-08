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Dolor en Merlo

"Destruir lleva minutos; construir comunidad lleva años": daños en el Templo Mayor

La comunidad católica sufre el vandalismo de su iglesia, mientras vecinos y colaboradores exigen mayor prevención e intervención de las autoridades.

Por redacción
| Hace 20 horas

El reconocido veterinario e integrante de la comunidad católica de Merlo, Isidro Ortega, expresó públicamente su profunda tristeza, bronca e impotencia tras registrarse graves actos de vandalismo en el Templo Mayor de la villa turística. Entre los daños reportados se destacan vidrios rotos, puertas dañadas y la destrucción de la imagen de la Virgen.

 

 

Ortega, quien participó activamente en las obras de restauración y pintado del templo, remarcó el esfuerzo colectivo y desinteresado que vecinos y fieles han aportado a lo largo del tiempo.

 

Asimismo, hizo un enfático llamado a las autoridades locales, advirtiendo que la falta de seguridad no solo deteriora el patrimonio material, sino también la convivencia y el compromiso comunitario, e instó a implementar medidas concretas de prevención e incremento de la presencia policial en Merlo.

 

 

 

 

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