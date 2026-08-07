Villa de Merlo: vecinos de El Pantanillo exigen saber dónde está el dinero de las obras

La bronca, la impotencia y la indignación alcanzaron su punto límite en el barrio El Pantanillo de la Villa de Merlo. Lo que en campaña electoral fueron promesas de integración social, abrazos y besos para buscar votos, hoy se transformó en una cruda realidad de abandono extremo para decenas de familias que subsisten sin servicios básicos esenciales como agua potable, tendido eléctrico seguro ni red de gas natural.

"Estamos indignados porque nos han mentido en la cara, nos han usado políticamente", manifestaron con angustia y firmeza Oscar, Salomón y Andrea, vecinos de la barriada, en diálogo con Merlo TV.

La rabia popular estalló al constatar que las obras anunciadas por la Municipalidad no existen en el territorio, a pesar de que el proyecto original contemplaba un presupuesto superior a los mil millones de pesos gestionados ante el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Promesas incumplidas y servicios precarios

El malestar ciudadano apunta contra la gestión política local, señalando al actual ministro de Turismo y exintendente, Juan Álvarez Pinto, así como a la administración municipal interina a cargo de Leandro Rodríguez.

Los vecinos remarcan que mientras el proyecto oficial prometía cordón cuneta, adoquinado, plaza y redes de gas y agua con fecha de finalización para fines de 2023, la realidad es que la empresa adjudicataria (Lumma S.A.) abandonó el territorio tras realizar solo un mínimo enterramiento de caños, dejando a las familias expuestas a graves riesgos delictivos y sanitarios.

"Somos gente de laburo. Miren nuestras manos. Queremos desmentir que no queramos pagar; la gente sí quiere pagar sus servicios como corresponde, pero exigimos que hagan las cosas de manera prolija", enfatizaron.

Las emergencias por cortocircuitos e incendios de dispositivos debido a conexiones precarias son una constante, sumado a la falta de agua y las bajas temperaturas que golpean a las viviendas. Además, recriminaron la prepotencia oficial: "Dijeron que usurpamos o que nos metimos. No, son viviendas familiares del ReNaBaP y Nación se tiene que hacer cargo. ¿Dónde está la plata?".

Bajo la lupa judicial y legislativa

El reclamo vecinal va en consonancia con la fuerte embestida institucional desde el Concejo Deliberante. Ediles de la oposición han presentado sucesivos pedidos de informes exigiendo transparencia urgente tras constatar que, según el decreto N° 16-IM-2024 (homologado por ordenanza N° IX-C.D.-2024), se adjudicaron $456.700.355,81 para la primera etapa y el Municipio ya percibió los adelantos financieros desde Nación.

Recientemente, la concejala Lucía Miranda alertó sobre el retiro de la constructora y la falta de rendición de cuentas de las partidas presupuestarias. Frente a esta parálisis y el vacío de información oficial, la comunidad de El Pantanillo exige que las autoridades den la cara y aclaren el destino de las partidas millonarias.

Mientras la política ensaya excusas, más de 70 familias continúan esperando respuestas concretas en un barrio que, tal como recuerdan sus propios pobladores, "también es parte de Merlo".