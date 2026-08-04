Villa de Merlo: ATE en alerta y movilización por los salarios

ATE no descarta ninguna medida gremial. Los trabajadores están asfixiados económicamente y, como si fuera poco, dilata el pago de sus sueldos. Foto: ATE.

La Seccional Merlo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió declarar el estado de alerta y movilización en respuesta al persistente incumplimiento salarial por parte del Municipio de Leonardo Rodríguez.

Tras varios días de vencido el plazo legal para el cobro de los haberes correspondientes al mes de julio, el personal continúa sin percibir sus sueldos y sin contar con una fecha concreta de acreditación o una explicación oficial sobre la demora.

La gente no aguanta más la situación. Foto: ATE.

Desde la conducción sindical recalcaron que el salario posee un carácter estrictamente alimentario y que su postergación afecta directamente a cientos de familias que deben hacer frente al pago de servicios, alquileres, alimentos y medicamentos.

Pese a las notas formales presentadas ante las autoridades del municipio y los reiterados reclamos públicos, la gestión local ha mantenido un absoluto silencio, agravando la incertidumbre entre los empleados de una comuna que —según señalaron desde la entidad— ya registra de por sí uno de los niveles salariales más bajos de toda la provincia de San Luis.

La medida de fuerza cuenta con el respaldo pleno de ATE San Luis provincial, la cual emitió un comunicado de apoyo directo a la seccional de Merlo. La dirigencia sindical anunció que el gremio se mantendrá en sesión permanente para evaluar los pasos a seguir.

En ese sentido, advirtieron que, de no efectivizarse el pago total de los sueldos en un plazo improrrogable de 24 horas, respaldarán la decisión de las y los trabajadores municipales de avanzar hacia medidas de acción directa, sin descartar la toma de dependencias.