Drogas, violencia y detención: el polémico caso que envuelve a Facundo Moyano

El fiscal Julián Pistone de la UFLA NORTE dispuso la detención de Facundo Moyano por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género, contra la influencer Candela Arizaga, de 23 años.

En principio quedaría alojado en la comisaría 13A, aunque podría ser trasladado en las próximas horas, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Se supo además que el abogado Miguel Molina será el defensor del hijo del sindicalista, Hugo Moyano. "Está yendo a la comisaría con su socio, Alfredo Gascón", informaron a NA.

Molina es conocido del actual detenido debido a que, por ejemplo, tramitó el divorcio con Eva Bargiela en 2025.

Se dispusieron análisis de las cámaras de seguridad, toma de testimonios y entrevista a la víctima como medidas de prueba de rigor para esclarecer lo sucedido.

Arizaga acusó en primera instancia a Moyano de haberla agredido, por lo que fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano, donde prestó declaración ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad.

Interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4, subrogado por Julia Correa.

Quién es Facundo Moyano

Es un dirigente sindical y político argentino, reconocido por ser hijo del líder sindicalista, Hugo Moyano, quien este martes fue demorado luego de que su novia lo haya acusado de una presunta agresión en el barrio porteño de Belgrano.

Nació el 25 de diciembre de 1984 en Mar del Plata y desde temprana edad inició su carrera sindical. En 2004 fue empleado administrativo en una empresa constructora y empezó a involucrarse en la Unión de Empleados de la Construcción y Afines (UECARA).

Se desempeñó como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2019. En 2010, fundó la Juventud Sindical Peronista (JSP), una organización política de jóvenes trabajadores.

A lo largo de su carrera, ha estado vinculado a distintos espacios políticos, incluyendo el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), el Frente Renovador y el Frente de Todos.

En la actualidad se desempeña como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA).

A lo largo de los años estuvo involucrado en diversas polémicas, no solo en la parte privada, sino también de manera pública.