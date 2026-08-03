Morosidad familiar: San Luis está segunda en el ranking nacional

“Si Trump inició su mandato con el "drill, baby, drill" basado en petróleo, el gobierno de Milei eligió otro mantra con su dream team encabezado por Toto Caputo: "endeudar, baby, endeudar". Deuda pública, privada, externa, nacional, de provincias y empresas. La deuda define el modelo económico actual”, señala en una nota especial el diario Perfil. Y en San Luis sus consecuencias ya se sienten con crudeza.

En un artículo publicado este domingo, de autoría de Delfina Rossi, al hacer un análisis de la situación económica-financiera, indican que “esta semana el oficialismo hizo buena letra con la titular del FMI porque necesita dólares urgentes. Solo entre lo que queda de 2026 y todo 2027, la Nación debe pagar casi 30 mil millones de dólares de deuda externa. A eso se le suman 8 mil millones del sector privado, 4 mil millones de las provincias y 5 mil millones del BCRA. Para cubrirlo, el plan oficial apuesta a nuevas colocaciones de deuda y privatizaciones por 13,5 mil millones de dólares”.

La contracara de ese plan es el brutal ajuste que paga la gente. Para juntar superávit fiscal en pesos y pagar deuda en dólares, el gobierno recortó salarios, jubilaciones e ingresos. Y sacó subsidios. El resultado está en la boleta de luz, en el gas y en el combustible.

Esa combinación de ajuste, desregulación y tasas altas desde 2024 explotó en los bolsillos. Según el Mapa de la Deuda del Centro de Estudios de la Ciudad con datos del BCRA, la mora familiar pasó de 3,9% en junio de 2024 a 16,2% en mayo de 2026. Pero en algunas provincias el golpe es mucho peor.

San Luis es la segunda provincia con mayor tasa de mora del país: 21,65%. Solo la supera La Rioja con 23,77%. Esto significa que más de 1 de cada 5 puntanos que tienen deuda ya acumulan más de 90 días de atraso. El problema es general: en mayo había 19 millones de argentinos endeudados y 4,5 millones en mora.

El drama es aún mayor entre los jóvenes. A nivel nacional la mora en menores de 35 años llega al 25% y en menores de 25 se acerca al 40%. Más del 85% de la deuda de los jóvenes está en mora. En San Luis esa realidad se repite y se agrava porque el 36% de los deudores jóvenes tomó créditos en neobancos, donde la mora trepa al 23% y donde los algoritmos prestan sin ningún tipo de regulación.

El problema no está en los bancos tradicionales. Allí la mora en bancos públicos es del 10% y en privados del 18%. El agujero negro está afuera: 30% de mora en tarjetas no bancarias y más de 46% en proveedores no financieros de crédito. Es la deuda que se toma para llegar a fin de mes, para pagar el alquiler o la tarjeta.

Dentro de San Luis, como en el resto del país, la desigualdad también se nota territorio adentro. La mora golpea más fuerte en los barrios populares y en las localidades del interior, donde los ingresos son más bajos y el acceso al crédito formal es nulo.

"Endeudar, baby, endeudar" llegó a las casas puntanas como un supuesto alivio frente a la crisis de empleo e ingresos. Hoy se transformó en una trampa. Al mejor estilo Juego del Calamar, donde los problemas de dinero se cobran vidas.

Fuente: diario Perfil, nota especial Delfina Rossi