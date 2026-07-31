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Suena el Bajo: “La plaza no se toca”

El colectivo cultural denunció trabas municipales y convocó a un encuentro en defensa del espacio público. El miércoles organiza un festival en la plaza Pringles. 

Por redacción
| 31 de julio de 2026
Suena el Bajo, siempre presente ante las injusticias. Foto: captura de video.

El colectivo cultural y comunitario Suena el Bajo, de destacada presencia e impacto social en San Luis y Río Cuarto, alzó su reclamo ante la intención de cerrar y restringir el acceso a la emblemática Plaza Pringles, de la capital puntana.

 

 

Reconocidos por sus iniciativas comunitarias, ollas populares, cortes de pelo gratuitos y actividades artísticas, remarcaron la importancia histórica e identitaria de este espacio público para los vecinos.

 

 

Desde la agrupación señalaron que siempre concretan todas las presentaciones formales posibles y trámites legales requeridos ante la Municipalidad conducida por el intendente Gastón Hissa, pero denunciaron que les cierran las puertas e incluso les negaron la bajada de luz para realizar sus eventos.

 

 

"No hace falta cerrar la plaza para dejarla bonita. Para usar nuestra plaza tenemos que pedir permiso y encima nos cierran las puertas", lamentaron.

 

 

A pesar de la falta de suministro eléctrico por parte de las autoridades municipales, el colectivo ratificó que el festival programado para este miércoles se llevará a cabo de todas formas: "La plaza no se toca y vamos a seguir estando ahí".

 

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