Suena el Bajo: “La plaza no se toca”

El colectivo cultural y comunitario Suena el Bajo, de destacada presencia e impacto social en San Luis y Río Cuarto, alzó su reclamo ante la intención de cerrar y restringir el acceso a la emblemática Plaza Pringles, de la capital puntana.

Reconocidos por sus iniciativas comunitarias, ollas populares, cortes de pelo gratuitos y actividades artísticas, remarcaron la importancia histórica e identitaria de este espacio público para los vecinos.

Desde la agrupación señalaron que siempre concretan todas las presentaciones formales posibles y trámites legales requeridos ante la Municipalidad conducida por el intendente Gastón Hissa, pero denunciaron que les cierran las puertas e incluso les negaron la bajada de luz para realizar sus eventos.

"No hace falta cerrar la plaza para dejarla bonita. Para usar nuestra plaza tenemos que pedir permiso y encima nos cierran las puertas", lamentaron.

A pesar de la falta de suministro eléctrico por parte de las autoridades municipales, el colectivo ratificó que el festival programado para este miércoles se llevará a cabo de todas formas: "La plaza no se toca y vamos a seguir estando ahí".