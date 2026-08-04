Detuvieron a Facundo Moyano: lo denunció su novia por agresión

Facundo Moyano, hijo del sindicalista, se encuentra detenido tras un amplio operativo policial y del SAME en el barrio porteño de Belgrano por presunta agresión a su novia, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo al parte policial, personal de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad acudió pasadas las 05.00hs hasta la avenida Del Libertador al 5414 por una persona sufriendo un ataque y una mujer desnuda que corría en la vía pública.

Los agentes se entrevistaron con el encargado del edificio, quien manifestó que la pareja salió del inmueble, por lo que personal policial logró interceptarlos en el cruce de las calles Virrey Vertiz y Sucre. Según supo este medio, ambos se encontrarían bajo los efectos de estupefacientes.

Acerca de la mujer, se indicó que se trata de Candela Arizaga, de 23 años, quien en primera instancia acusó a Moyano de haberla agredido, por lo que fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano.

Arizaga está declarando y no estaría denunciando un hecho de violencia, sino que habría sufrido un brote producto del consumo de las drogas.

Acerca del dirigente político, fue trasladado a la comisaría 13A en calidad de demorado.

Se realizó consulta con la UFLA NORTE y se aguardan las medidas que se deban adoptar. Se ordeno al personal implantar un perímetro extenso.

Lo acusan de lesiones y privación de la libertad

El fiscal Julián Pistone de la UFLA NORTE dispuso la detención de Facundo Moyano por lesiones y privación ilegítima de la libertad contra la influencer Candela Arizaga, de 23 años.

En principio quedaría alojado en la comisaría 13 A a la espera de las diligencias que disponga la Fiscalía, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Arizaga acusó en primera instancia a Moyano de haberla agredido, por lo que fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano. Sin embargo, de acuerdo a lo comunicado a NA, la