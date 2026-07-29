Quiénes eran las siete víctimas del helicóptero que se estrelló

Mientras las autoridades investigan las causas del siniestro, pudo saberse que las víctimas fatales fueron Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía provincial; Jorge Carbajal, jefe de la División Bomberos D-9; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Heredia era el máximo responsable del área de Protección Civil de la provincia y coordinaba las acciones ante emergencias. Videla ocupaba el cargo de subjefe de la Policía sanjuanina y tenía una extensa trayectoria dentro de la fuerza. Por su parte, Castro y Carbajal estaban al frente de áreas clave de Bomberos y participaban de operativos de respuesta ante incendios.

El piloto Valenzuela integraba el equipo encargado de operar el Bell 412, mientras que Bosch y Aimetta formaban parte de la Agencia Federal de Emergencias y habían sido desplegados para colaborar en las tareas de combate de incendios forestales en la región.

La aeronave había sido contratada por la AFE para participar en una jornada de capacitación y luego trasladarse a La Rioja para sumarse a un operativo de combate de incendios forestales. El accidente ocurrió en la zona del parque provincial Ischigualasto y la investigación buscará determinar qué provocó la caída del helicóptero.

El Diario de Cuyo consignó que San Juan ha sido escenario de accidentes aéreos, pero ninguno de ellos con "una magnitud semejante en cuanto a la pérdida masiva de vidas humanas en un mismo hecho", como el acontecido este miércoles cerca del mediodía en los límites con La Rioja.

El medio recordó los trágicos incidentes de El Tontal o el ocurrido en Valle Fértil en 2013.

Hipótesis del accidente

La Justicia Federal y los organismos especializados avanzan en la investigación para determinar qué provocó la caída del helicóptero Bell 412 que este miércoles se estrelló en San Juan y dejó un saldo de siete muertos.

Aunque todavía no hay una hipótesis concluyente, los investigadores ya comenzaron a analizar distintos elementos que podrían haber influido en el trágico siniestro.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, una de las primeras líneas de investigación apunta a las condiciones meteorológicas al momento del vuelo. En la zona donde ocurrió el accidente, en las inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto, había presencia de neblina y baja visibilidad, por lo que los peritos buscan establecer si esos factores pudieron afectar la operación de la aeronave.

Los investigadores también trabajan sobre las pericias del Bell 412 para determinar si existió una falla mecánica o técnica. La aeronave será sometida a distintos análisis y se revisará la documentación vinculada a su mantenimiento, además de reconstruir las comunicaciones previas al impacto y las condiciones en las que se desarrollaba el vuelo.

La causa quedó a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, quien compartirá la investigación con la Policía de San Juan, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Gendarmería Nacional y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).

El helicóptero había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para participar de una jornada de capacitación en San Juan y posteriormente debía trasladarse a La Rioja para colaborar en un operativo de combate de incendios forestales.

Sin embargo, el último contacto con la aeronave se registró a las 10:26 y, tiempo después, otro helicóptero que sobrevolaba la zona localizó el lugar del impacto y alertó a las autoridades sobre lo sucedido.

AgenciaNA