"Amenaza directa al agua": cuestionan el viraje del gobierno hacia la minería metalífera

El Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental de la Universidad Nacional de San Luis (PITSA), alertó por el rumbo que tomó la agenda ambiental en la provincia. Los integrantes del plan, creado en 2021 para integrar saberes sobre la dimensión ambiental y social de la región, pusieron el foco en el agua.

Según expuso el coordinador General, el doctor Antonio Mangione, a nivel local la agenda está marcada por un viraje explícito del Poder Ejecutivo hacia la promoción de la actividad minera metalífera. Esta decisión ha generado preocupación en diversos espacios, entre ellos las asambleas socioambientales y el propio programa de la UNSL.

El punto central de la advertencia está en el agua. En una provincia semiárida como San Luis, donde las cuencas hídricas sostienen la vida y las economías regionales, el desarrollo de la minería metalífera es considerado por los colectivos socioambientales como una amenaza directa e incompatible con la gestión sustentable del agua.

El gobernador Poggi condicionó el avance de la minería metalífera a que no contamine el recurso hídrico. Sin embargo, desde el PITSA esa declaración es recibida con preocupación. El escenario en provincias vecinas y en la región muestra que las promesas de protección ambiental suelen verse tensionadas cuando avanzan procesos de flexibilización de la normativa y de las instituciones ambientales.

A nivel nacional el panorama tampoco ayuda. El programa marcó un proceso de desregulación sobre los mecanismos de protección de bienes comunes. Con el DNU 70/2023 y diversos proyectos legislativos complementarios, se está avanzando en eliminar las restricciones a la extranjerización de la tierra.

Para el PITSA estos proyectos profundizan las condiciones de vulnerabilidad y los riesgos en la salud y la vida de pobladores y defensores del ambiente.

Finalmente, el doctor Mangione planteó que se ha hecho evidente que los aspectos ambientales son enunciados desde los ámbitos de gobierno como un anhelo o meta difusa y vacía. "Carecen de modelos de gestión propios y en el mejor de los casos se vuelcan a acciones remediativas", concluyeron.