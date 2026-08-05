Piden auditar la pauta de Merlo tras dudas por partidas millonarias y redes sociales

Concejales de la oposición buscan un control de los recursos y cuestionan gastos innecesarios frente a otras urgencias. Foto: El Corredor Noticias.

El Concejo Deliberante de Villa de Merlo volverá a ser escenario de una intensa discusión política con el ingreso de un pedido de informes impulsado por los bloques opositores. A través de la Nota R. N.º 210, los concejales Daniel Orué, Lucía Miranda y Ana Laura Ferrarotti exigen que el Departamento Ejecutivo Municipal transparente el uso y la distribución de los recursos destinados a la pauta oficial y la publicidad institucional.

El reclamo legislativo hace foco en el notable incremento de la partida asignada al área de Comunicación, Prensa y Eventos en el presupuesto actual, la cual supera los 385 millones de pesos.

Desde la oposición remarcan la desproporción entre estos fondos y los asignados a sectores sensibles como Salud, Educación y Servicios Públicos, denunciando que mientras se reasignan partidas para reforzar el marketing municipal, la recolección de residuos y la atención en los centros de salud sufren desfinanciamiento.

A la preocupación presupuestaria se suma una fuerte sospecha sobre el uso de estos recursos en el entorno digital. La iniciativa advierte sobre la coincidencia temporal entre el aumento del gasto publicitario y la proliferación de páginas anónimas en Facebook dedicadas a difamar y atacar a vecinos y dirigentes opositores.

Por este motivo, el proyecto exige la nómina de agencias y consultoras contratadas, el detalle de los montos pautados en redes sociales y la implementación de protocolos éticos que garanticen que el dinero público no financie campañas de amedrentamiento.

De aprobarse la medida, el Ejecutivo dispondrá de un plazo de diez días hábiles para remitir expedientes, facturas y los decretos de reasignación de partidas. Con este planteo, el cuerpo deliberativo busca sentar un precedente sobre la rendición de cuentas en la gestión de la comunicación institucional y resguardar la transparencia en el uso del erario municipal.