Accidente en Tilisarao: imputan a un joven por la muerte de tres amigos

La muerte de tres jóvenes en un accidente de tránsito ocurrido en abril de este año en la autopista 55, cerca de Naschel, conmocionó a todo el Valle del Conlara. Cuatro meses después de la tragedia, el conductor del rodado accidentado, un joven de 24 años, empezó a responder ante la justicia.

El primer acto fue la formulación de cargos que se hizo contra Santiago Sebastián González, quien manejaba el Chevrolet Astra que se estrelló contra un árbol a la altura del kilómetro 860, entre Tilisarao y Naschel.

Tras el accidente, González y uno de los cinco ocupantes del auto fue internado en el Hospital Ramón Carrillo, en tanto que los otros tres -Francisco Valentín González, Eduardo Alfredo Ramírez y José Gabriel Salinas- fallecieron en el lugar. La primera conclusión de la justicia fue otorgar cuatro meses más para que se amplíe la investigación y obligar al imputado a firmar todos los meses el libro de imputados en la comisaría más cercana a su domicilio. Además, no podrá salir de la provincia sin autorización judicial.

La Fiscalía había sido mucho más dura en sus pedidos previos y solicitó la inhabilitación para conducir, la prohibición del acusado de acercarse a testigos y la realización obligatoria de un curso de seguridad vial, pero el juez de la causa, Valentín Fornasari, las rechazó.

González manejaba el auto que después de las 3 de la mañana salió de Tilisarao hacia un boliche en Naschel. Previamente, el grupo había estado en un cumpleaños.

La Fiscalía dijo que el conductor se puso al mando del rodado de manera “imprudente, negligente y antirreglamentaria” y si bien reconoció que la velocidad del coche no superó las máximas permitidas, consideró que la lluvia y la escasa visibilidad debieron ser un elemento para que González disminuyera la velocidad.

De acuerdo con la imputación, el conductor perdió el control del vehículo mientras circulaba sobre la ruta y se desplazó unos 70 metros por la banquina, derrapó en varias oportunidades y chocó contra un árbol con su lateral derecho.

El test de alcoholemia que se practicó sobre González arrojó que tenía 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que sumado a otras pruebas reunidas por los investigadores dieron forma a la acusación.