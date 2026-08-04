Novedades de último momento en la búsqueda de "Yayi"
Encontraron con vida a Darío Cuello.
Por redacción
| Hace 1 hora
Darío Cuello era buscado intensamente. Lo encontraron con vida. Le dieron asistencia médica.
De acuerdo a lo que confirmó la Fiscalía interviniente en el caso, encontraron con vida a Darío "Yayi" Cuello. Según los datos que trascendieron, lo ubicaron en un campo cercano a la localidad.
La información indica que el joven fue trasladado al centro de salud local para recibir atención médica.
Noticia en desarrollo.
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