Novedades de último momento en la búsqueda de "Yayi"

Darío Cuello era buscado intensamente. Lo encontraron con vida. Le dieron asistencia médica.

De acuerdo a lo que confirmó la Fiscalía interviniente en el caso, encontraron con vida a Darío "Yayi" Cuello. Según los datos que trascendieron, lo ubicaron en un campo cercano a la localidad.

La información indica que el joven fue trasladado al centro de salud local para recibir atención médica.

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