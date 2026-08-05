Vuelve el frío, con posibles lluvias y heladas en toda la provincia
La segunda mitad de la semana será invernal con probables lluvias el jueves y el regreso de temperaturas bajo cero el viernes. También habrá vientos fuertes.
Luego de días primaverales, la mitad de la primera semana de agosto llegará con un marcado descenso de las temperaturas y posibles lluvias y chaparrones aislados. La baja se pronunciará con el ingreso de viento del sur y heladas, previstas para la madrugada del viernes 7 de agosto.
Aunque gradual, el regreso del frío se hará sentir entre los puntanos que vivirán un miércoles de mucha nubosidad y lluvias en varios puntos de la provincia, aunque en el sur será donde se note con más fuerza. El miércoles la mínima será de 10 grados y la máxima de 19
Hacia la madrugada del jueves las precipitaciones se extenderán a toda la provincia al igual que los bancos de niebla. La jornada será ventosa e inestable con mínimas de 2 grados y máximas de 14. El viento predominará del sector sureste con ráfagas muy fuertes en parte del centro y norte provincial
El viernes se espera el regreso de las temperaturas bajo cero, ya que las estimaciones de la mínima rondan el -1 y la máxima alcanzará los 17. Se aguarda una noche muy fría.
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