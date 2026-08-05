  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

18°SAN LUIS - Miércoles 05 de Agosto de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

18°SAN LUIS - Miércoles 05 de Agosto de 2026

EN VIVO

El tiempo

Vuelve el frío, con posibles lluvias y heladas en toda la provincia

La segunda mitad de la semana será invernal con probables lluvias el jueves y el regreso de temperaturas bajo cero el viernes. También habrá vientos fuertes.

Por redacción
| Hace 4 horas

Luego de días primaverales, la mitad de la primera semana de agosto llegará con un marcado descenso de las temperaturas y posibles lluvias y chaparrones aislados. La baja se pronunciará con el ingreso de viento del sur y heladas, previstas para la madrugada del viernes 7 de agosto.

 

 

Aunque gradual, el regreso del frío se hará sentir entre los puntanos que vivirán un miércoles de mucha nubosidad y lluvias en varios puntos de la provincia, aunque en el sur será donde se note con más fuerza. El miércoles la mínima será de 10 grados y la máxima de 19

 

 

Hacia la madrugada del jueves las precipitaciones se extenderán a toda la provincia al igual que los bancos de niebla. La jornada será ventosa e inestable con mínimas de 2 grados y máximas de 14. El viento predominará del sector sureste con ráfagas muy fuertes en parte del centro y norte provincial

 

 

El viernes se espera el regreso de las temperaturas bajo cero, ya que las estimaciones de la mínima rondan el -1 y la máxima alcanzará los 17. Se aguarda una noche muy fría.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo