Vuelve el frío, con posibles lluvias y heladas en toda la provincia

Luego de días primaverales, la mitad de la primera semana de agosto llegará con un marcado descenso de las temperaturas y posibles lluvias y chaparrones aislados. La baja se pronunciará con el ingreso de viento del sur y heladas, previstas para la madrugada del viernes 7 de agosto.

Aunque gradual, el regreso del frío se hará sentir entre los puntanos que vivirán un miércoles de mucha nubosidad y lluvias en varios puntos de la provincia, aunque en el sur será donde se note con más fuerza. El miércoles la mínima será de 10 grados y la máxima de 19

Hacia la madrugada del jueves las precipitaciones se extenderán a toda la provincia al igual que los bancos de niebla. La jornada será ventosa e inestable con mínimas de 2 grados y máximas de 14. El viento predominará del sector sureste con ráfagas muy fuertes en parte del centro y norte provincial

El viernes se espera el regreso de las temperaturas bajo cero, ya que las estimaciones de la mínima rondan el -1 y la máxima alcanzará los 17. Se aguarda una noche muy fría.