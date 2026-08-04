Villa Mercedes: delincuente detenida tras una persecución ciudadana

Un intento de hurto bajo la modalidad de "mechera" terminó con una mujer retenida en plena zona céntrica de la ciudad de Villa Mercedes, gracias a la rápida reacción de la comerciante y a la colaboración de vecinos.

El detonante: una mujer ingresó a un supermercado administrado por ciudadanos de origen chino en la zona céntrica de la ciudad. Según se informó, su intención era sustraer mercadería ocultándola entre sus pertenencias.

Al percatarse de la maniobra, la dueña del establecimiento decidió salir activamente detrás de la sospechosa cuando esta intentó darse a la fuga con los productos.

Con la colaboración inmediata de vecinos y transeúntes del sector, lograron interceptar y retener a la mujer a la vuelta del comercio. Permaneció allí hasta el posterior arribo de las fuerzas policiales, que se hicieron cargo del procedimiento.

El hecho volvió a poner en evidencia el incremento de este tipo de delitos en comercios céntricos y la importancia del apoyo comunitario para evitar fugas.