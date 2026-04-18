Le robaron $8 millones en equipos y su computadora apareció en Salta

La ola de hechos delictivos golpeó de lleno a Lautaro Giordano, un joven videasta de la ciudad de “La Calle Angosta”, que entre el 12 y 13 de abril pasado sufrió un importante robo en su domicilio. Los delincuentes se llevaron todos sus equipos de filmación, valuados en aproximadamente en 8 millones de pesos.

Entre lo sustraído se encuentran cámaras, lentes, luces y, fundamentalmente, su computadora personal, donde Giordano almacena años de proyectos y material de trabajo. “Empecé desde abajo, sin recursos, y me costó mucho equiparme por mi cuenta. Hoy me quedé sin mi herramienta de trabajo”, relató.

Ante lo que considera una falta de acción efectiva por parte de la Justicia, el damnificado decidió hacer público su caso a través de redes sociales con la esperanza de recuperar al menos su computadora.

Según detalló, el dispositivo marcó su última ubicación hace algunas horas y permanece allí desde hace tres días: Avenida San Martín 493, Barrio Hernando de Lerma, en la ciudad de Salta.

“Pido ayuda a las personas que estén cerca de esa dirección. Solo quiero recuperar mi herramienta de trabajo. Cualquier información será más que bienvenida”, expresó Giordano, quien solicita a la comunidad difundir su caso para lograr dar con el paradero de sus equipos.

El hecho ocurrió este mes y hasta el momento no hay detenidos. La causa se encuentra en investigación, según informaron desde la Policía.