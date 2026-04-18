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Alerta climática

Una intensa masa de aire frio cubrirá San Luis y romperá con los días templados

La provincia prepara para un cambio drástico en el clima con la inminente llegada de una intensa masa de aire frío polar, que avanzará desde el sur cubriendo todo el país y romperá con la fase de temperaturas cercanas al promedio. 

Por redacción
| Hace 3 horas
Vuelven los abrigos. Para este domingo se espera una significativa caída de la temperatura
La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) ha advertido sobre el ingreso inminente de un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura en toda la provincia. Durante los próximos días llegará una masa de aire polar que traerá una notable baja en las temperaturas.

 

Entre el lunes y el martes se sentirá el efecto más fuerte de la masa de aire polar, con las temperaturas más bajas de la semana. Las heladas intensas impactarán de lleno en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis y Mendoza, con registros de hasta -8 °C en áreas del centro-oeste del país, particularmente en San Luis.

 

A este descenso térmico se sumará una atmósfera muy estable, que favorecerá la persistencia de cielos despejados y mañanas frías durante varios días consecutivos.

 

 

 Para este domingo se pronostica una jornada inestable con una caída significativa de las temperaturas en comparación con los días previos.

 

Se recomienda estar atentos a las actualizaciones de la REM, ya que el aire polar favorece la ocurrencia de heladas en las zonas más bajas y serranas durante las madrugadas siguientes.

 

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