18°SAN LUIS - Martes 26 de Agosto de 2025

18°SAN LUIS - Martes 26 de Agosto de 2025

Pronóstico alentador

Agosto se despide con días primaverales

Los pronosticadores adelantan una semana con temperaturas agradables y con lluvias o lloviznas el fin de semana.

Por redacción
| Hace 5 horas

La última semana de agosto se perfila con un tiempo agradable, aunque con la presencia de vientos en algunas zonas del norte de San Luis lo que estaría relacionado con el tradicional temporal de Santa Rosa.

 

De acuerdo a los expertos, para San Luis se pronostica cielos mayormente despejados en los próximos días, con temperaturas que irán en aumento hasta alcanzar máximas no habituales en esta época del año. Se esperan “días primaverales”, aunque con la advertencia de fuertes ráfagas de viento en el noroeste provincial (departamentos Belgrano y Ayacucho).

 

Los profesionales de la REM de la ULP informaron que este martes tendrá el cielo despejado y con una temperatura máxima que podría trepar a los 16°C e igual panorama se espera para este miércoles.

 

El viento también se hará presente en el sector norte con ráfagas ocasionales de 50 km p/h.

 

El fin de semana que llega con aliviadoras y esperadas lluvias y lloviznas, especialmente el sábado y el domingo, con mínimas que podrían bajar a 5°C.

 

