Dos nuevos presos por el violento asalto rural que terminó con un anciano muerto

El viernes, tras una audiencia tensa y cargada de acusaciones cruzadas, el Juzgado de Garantía Nº 1 ordenó que dos hombres quedaran tras las rejas por 120 días, acusados de haber integrado la banda que irrumpió por la fuerza en un establecimiento rural de Los Manantiales y que dejó como saldo un anciano muerto y su esposa golpeada y atada.

La fiscal adjunta, Ornella Costa, no dejó grietas: insistió en que los imputados representan riesgo de fuga, que podrían entorpecer la investigación y que es necesario proteger a la mujer que sobrevivió al ataque. El juez Montiveros Chada le dio la razón y dictó la preventiva. Los dos señalados optaron por callar.

Según la reconstrucción fiscal, todo empezó el mediodía del 2 de febrero, cuando un Renault 12 rojo apareció en la puerta del campo pidiendo agua por un supuesto desperfecto. Horas después, el auto volvió y esta vez no tocaron la puerta: la tiraron abajo.

Adentro, la escena fue de terror. A la mujer la ataron, le encajaron una bolsa en la cabeza y la golpearon sin pausa. Al hombre, de 77 años, lo atacaron en la cabeza mientras exigían dinero. Rebuscaron todo, cargaron unos 2,5 millones de pesos, documentos y objetos de valor, y escaparon por el mismo camino rural, dejando a la víctima agonizando.

Ella, a pesar de todo, logró pedir ayuda. Él estuvo internado desde ese mismo día hasta el 17 de septiembre, cuando murió por la fractura de cráneo que —afirman los fiscales— le provocaron en el asalto.

Con estas dos detenciones ya son tres los presos: el primero cayó en marzo y permanece en el Penal. El abogado querellante, Augusto Aguilera Marturano, avaló el pedido de la Fiscalía.

Las defensas apuntaron contra la acusación

Los abogados no se guardaron nada. La defensa de uno de los imputados aseguró que la acusación es “vaga, imprecisa” y que la pericia médica que presentaron contradice el vínculo entre la fractura y la muerte, ya que el anciano falleció ocho meses después por una neumonía. También dijeron que la lesión tenía tierra, lo que —según ellos— demuestra que no ocurrió dentro de la casa. Además remarcaron que su cliente no aparece en ninguna prueba que lo ubique en el lugar del hecho.

La defensa del otro imputado fue más allá: pidió desechar la declaración de un coimputado y una rueda de reconocimiento, y afirmó que “Becerra miente” al vincularlos. “Estaba en un cumpleaños en La Punta”, insistió su abogado, y reclamó que la Fiscalía se basa en conjeturas.

El juez escuchó todo… y desestimó todo. Los dos acusados quedaron presos. La investigación continúa y, según adelantó la Fiscalía, aún quedan medidas pendientes para reconstruir cada detalle del golpe que conmocionó a Los Manantiales.