Exigen definiciones a Poggi ante la amenaza de construcciones en las sierras

El diputado provincial Walter Pollo y la concejal Lucía Miranda, junto a los ediles Ana Laura Ferraroti y Daniel Orué, presentaron un pedido de audiencia urgente al gobernador Claudio Poggi. La iniciativa surgió ante lo que calificaron como una amenaza por parte del ministro de Turismo, Juan Álvarez Pinto, de habilitar construcciones entre las cotas 1000 y 1100 de la Sierra de los Comechingones, franja que se encuentra protegida por el Parque Provincial Presidente Perón según la Ley Nº IX-0332-2004.



Los legisladores denunciaron un “doble discurso” por parte del oficialismo. Según indicaron, el pasado 17 de febrero el frente “Ahora San Luis” de Villa de Merlo calificó a la cota 1100 como un “límite moral y ambiental” innegociable; sin embargo, pocos días después, el ministro Álvarez Pinto propuso “flexibilizar” dicha protección para fomentar negocios inmobiliarios bajo el argumento de una “oportunidad turística”.



La preocupación se extendió a raíz de declaraciones públicas donde se mencionaron posibles expropiaciones, lo que generó incertidumbre jurídica y alarma entre propietarios, vecinos y municipios de toda la región.



Esta situación impactó no solo en Villa de Merlo, sino también en localidades vecinas como Carpintería, Los Molles y Cortaderas, donde los habitantes cuestionaron si se pretende avanzar sobre derechos adquiridos y sobre una normativa que otorgó previsibilidad durante años.



Al respecto, el legislador del departamento Junín, Walter Pollo, manifestó: “Ante este escenario surge una pregunta inevitable: ¿Es esta realmente la visión del gobernador de la provincia de San Luis, o se trata de una iniciativa impulsada unilateralmente por el ministro actuando a espaldas de Claudio Poggi?”.



El diputado señaló además que modificar una ley vigente o hablar de expropiaciones sin un debate institucional serio debilita la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos.



Entre los puntos críticos del reclamo, se destacó el posible ataque a la reserva hídrica, ya que la propuesta afectaría áreas del Parque Presidente Perón y pondría en riesgo la zona de infiltración que garantiza el agua para Villa de Merlo.



Asimismo, los legisladores calificaron como “ambientalmente peligroso” el intento de utilizar el Fallo Mercau para habilitar zonas protegidas, advirtiendo que el proceso se desarrolla en un Concejo Deliberante con autoridades cuestionadas.



Finalmente, los representantes informaron que solicitarán la intervención de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y notificarán la situación al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).



Cabe recordar que el Decreto Reglamentario N° 3220/2011 de la ley de creación del parque establece la protección desde la cota 1000 y fue firmado por el propio gobernador Poggi en su anterior gestión, sumado a las protecciones del código urbanístico actual logradas durante la intendencia de Gloria Petrino.