Crítico y conmovedor: el mensaje de una docente rural despedida

Yanela Figueroa empezó en el 2019 a dar clases en las escuelas generativas y se considera como una de las fundadoras de esta modalidad en los circuitos de Junín y Chacabuco. “Inauguramos las escuelas”, señaló con angustia al confirmar que integra la lista de docentes y coordinadores que fueron echados este martes de la estructura de las escuelas generativas.

La mamá de un nene de 3 años fue “señalada” por integrar el grupo que reclamó por el pago de viáticos por movilidad y tras ello, la administración del gobernador Claudio Poggi la dejó sin trabajo.

“No les importó nada y no nos dieron ningún tipo de explicación. No tuvieron cara para echarnos. Yo y otro profesor no hemos recibido ningún tipo de notificación formal, supimos que ya no teníamos trabajo por los mensajes de WhatsApp que les llegaron a otros colegas”, recriminó Figueroa que producto de su dedicación por la docencia con el correr de los años fue ascendida a coordinadora.

Dijo que el despido le provocó una gran angustia, “pero lo que más me partió al medio fueron los mensajes que recibí de los padres apenas les comunicó su situación”.

Yanela Figuero daba clases en cinco escuelas: la N° 348 “Naciones Unidas”, la N° 186 “Granadero Juan Miguel de Alcaraz" (Cortaderas), la N° 418 “Fray J. Santa María de Oro" (Cortaderas), la N° 197 “Manuel Félix Origone” y la N° 325 “Granadero Pedro Lucas Cáceres”.

La comunicación que les envió dice textualmente:

“Familias queridas familias. Con un nudo en la garganta y el corazón hecho pedazos, les comunico que ya no formó parte del Circuito. Por decisión del Gobierno actual y las autoridades del Ministerio de Educación, a un grupo de coordinadores rurales y docentes nos han dejado sin trabajo. Esto se debe a que reclamamos el 18 de febrero por el impago de un item de movilidad en nuestros sueldos de enero y febrero. Esto hizo que todos los profesores rurales se reúnan en el Ministerio a reclamar pacíficamente y con el respeto que nos caracteriza. Esto no valió de nada porque hoy nos han dejado sin trabajo en busca del silencio y sembrando miedo en los docentes que quedan.

He dedicado muchos años de mi vida a esta tarea que ame, cuide y defendi, para que hoy la precarización laboral y la frialdad de los funcionarios, se muestre en su máximo esplendor. No hemos sido cuidados por nuestro superior actual, el ministro y mucho menos por el gobernador que solo piensa en "el año de la educación" callando las bocas de los trabajadores que fundamos y abrimos las puertas de los secundarios rurales.

Esto es político en el año de la educación dejar sin trabajo a tantas familias es un claro ejemplo de lo que hoy vivimos.

Siempre estaré agradecida por haber confiado en mí y haberme dejado a sus hijos para guiarlos, cuidarlos, protegerlos y amarlos como propios!

No hay razón del despido, solamente eso. Reclamar por lo que es nuestro. Mi trabajo en casi 8 años fue intachable. Sin previo aviso ni explicaciones. Lamento decirles que el manoseo que está haciendo este gobierno con todos los docentes rurales es bochornoso.

Hemos estado solos en muchos momentos lavando las faltas del ministerio para que este proyecto siga adelante. Hemos trabajo sin sillas, con frío y calor, exponiéndonos a los peligros de la ruta. Incluso hasta poniendo plata de nuestros bolsillos para comprar hojas o arreglar el mobiliario de las escuelas, comprando elementos de limpieza que el ministerio nos tenía que dar para nuestros niños!

Los profesores seguirán dando clases con los horarios y planificaciones que tienen. Se los garantizo que este equipo es bueno.

Saludos a todos, fue un placer conocerlos”.