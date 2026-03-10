Vecinos del Mirador del Cerro 3 advierten que la inseguridad persiste "sin freno"

En diciembre, los vecinos denunciaron que la Policía le "iluminó" la calle a un delincuente para que se escapara. Hoy, los robos conforman una realidad sin respuesta.

La inseguridad en el barrio Mirador del Cerro 3 de la ciudad de San Luis atraviesa un momento crítico, con una realidad que genera profunda indignación. Según el testimonio de vecinos que prefirieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias, la delincuencia nunca se detuvo por completo, pero en los últimos días los robos se han vuelto una constante, registrándose entre dos y tres hurtos en una misma jornada.



La situación tuvo un breve periodo de calma tras una reunión mantenida con personal de la comisaría jurisdiccional. A dicho encuentro estaba prevista la asistencia del comisario para presentar propuestas de seguridad, aunque finalmente el jefe policial no concurrió.



Los vecinos señalan con extrañeza que, tras esa convocatoria, no hubo incidentes durante un mes, pero recientemente el panorama volvió a agravarse. Ante los reclamos, la respuesta oficial es la falta de vehículos y personal para cubrir la zona, lo que ha generado cruces con los residentes, quienes denuncian que el sector está "liberado".



El malestar no es nuevo y se remonta a hechos documentados en diciembre pasado. En aquel entonces, un video captó una secuencia que indignó a la comunidad: las imágenes mostraron a un delincuente escapando por la calle mientras era seguido por un móvil policial hasta cierto punto.



En un momento dado, los efectivos encendieron las luces altas, iluminando el camino del malviviente y facilitando su escape por un descampado. "Parece mentira, pero lamentablemente es lo que registraron las cámaras. Los uniformados no hicieron nada por detenerlo", afirmaron los residentes en aquella oportunidad.



En la actualidad, el sentimiento general en el Mirador del Cerro 3 es de hartazgo y desconfianza. Los vecinos manifiestan que deben vivir con miedo, encerrados y desconfiados, mientras los delincuentes permanecen sueltos.



Esta situación ha provocado que, en lugar de confiar en la policía, la comunidad observe con recelo el accionar de los uniformados ante la forma en que se desarrollan los hechos y la falta de presencia efectiva en las calles del barrio.