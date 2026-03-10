El rugir de los dinosaurios llegó a San Luis: una experiencia circense y jurásica

El circo está ubicado al lado de Roma Multiespacio, a metros de ruta 3, por calle Gervasio Escudero. Foto: El Diario.

La magia del circo y el misterio de la era jurásica se fusionan en un solo lugar. Instalado en la calle Gervasio Escudero, a metros de la Ruta, al lado de Roma Multiespacio, el circo "La Era de los Dinosaurios - Jurassic Gueorgue" ya palpita su gran debut en la capital puntana.



En un diálogo con El Diario de la República, Lucas Carabajal, encargado general y de marketing del espectáculo, se mostró entusiasmado por el arribo a la provincia: "Ya estamos instalados en la ciudad. Traemos una iniciativa renovada y moderna que se va actualizando con el tiempo, con una duración de dos horas y cuarto de pura adrenalina".



El show se divide en dos actos impactantes. Durante la primera hora, el público se reencontrará con el circo tradicional de alto riesgo: malabares, contorsiones, payasos, aro americano y cuerda indiana.

El ingreso al circo, anticipa un espectáculo inolvidable e irrepetible. Foto: El Diario.



Sin embargo, el plato fuerte de esta etapa es el Globo de la Muerte, donde cuatro motociclistas giran simultáneamente en una esfera metálica, y el Trapecio Volante, una disciplina clásica que cuenta con cinco acróbatas en plataforma y un receptor, algo que, según Carabajal, "está quedando muy poco en Argentina".



Un viaje al pasado



Tras un breve receso de cinco minutos, la carpa se transforma por completo. "Se arma una escenografía jurásica con plantas y dinosaurios en tamaño real, desde velociraptores hasta huevos gigantes. Son ejemplares internacionales traídos de afuera", explicó. Esta propuesta ya fue un éxito rotundo en Mendoza, por ejemplo, agotando localidades en varias ciudades.



Además de la temática prehistórica, el show suma tendencias actuales como las guerreras K-Pop, buscando captar la atención de las nuevas generaciones sin perder la esencia nostálgica del circo.



La pasión de una familia elegida



Lucas, quien no nació en una familia de circo pero fue "adoptado" por la profesión, destaca el valor emocional de la carpa: "La función te lleva a otro mundo, te vuelve a hacer niño. Los chicos vuelven a ilusionarse y te saca un poco de la rutina diaria. Es una experiencia fascinante".



"La Era de los Dinosaurios" no solo se quedará en la capital, sino que tiene previsto recorrer el interior de San Luis, llevando su estructura a diversas localidades de la provincia.



Datos útiles para el espectador



Ubicación: Gervasio Escudero, al lado de Roma Multiespacio (Ruta 3).

Entradas: La boletería funciona de corrido desde las 10:00. El valor de la platea es de $10.000.



Cronograma de Funciones:

Jueves (Gran Debut): 21:30.

Viernes: 21:30.

Sábado y Domingo: 18:30 y 21:30.

Lunes: 21:30.