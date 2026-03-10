Echaron a 10 trabajadores del circuito generativo rural

Solo pasaron algunas horas entre el anuncio oficial sobre la creación del Día del Maestro Rural y una decisión que cayó como un balde de agua fría en el sistema educativo provincial: diez trabajadores del circuito generativo rural fueron desvinculados de sus funciones.

La medida alcanzó a ocho coordinadores y dos docentes. Según relataron los propios afectados, todo comenzó a primera hora de la mañana cuando varios profesores recibieron un correo electrónico en el que se informaba que una persona identificada únicamente como “Adriana” sería la nueva coordinadora del circuito.

La noticia generó desconcierto inmediato entre los equipos docentes, que comenzaron a comunicarse con quienes hasta ese momento estaban a cargo de las coordinaciones para saber qué estaba ocurriendo.

Ante la falta de respuestas, un grupo de coordinadores se dirigió al edificio de Terrazas del Portezuelo para pedir explicaciones. Allí fueron recibidos por funcionarios del área educativa, pero —según denunciaron— no obtuvieron ninguna respuesta concreta sobre su situación laboral.

Sandra Aranda, una de las coordinadoras desvinculadas, relató que permanecieron varias horas en el lugar esperando definiciones. “Preguntamos qué estaba pasando, si seguíamos o no en nuestros cargos, porque tenemos estudiantes a cargo y responsabilidades que cumplir, pero nadie nos explicó nada”, aseguró.

De acuerdo con su testimonio, el encuentro terminó sin respuestas y con un clima de silencio por parte de las autoridades. Horas después, al regresar a sus casas, los trabajadores recibieron cartas documento notificando formalmente su desvinculación del sistema de Escuelas Generativas.

En los telegramas —según indicaron— se mencionan artículos y un acta administrativa que habría motivado la decisión. Sin embargo, los docentes aseguran que aún no pudieron acceder a ese documento para conocer los fundamentos.

“Queremos ver esa acta y poder hacer nuestro descargo como corresponde. Tenemos derecho a saber por qué nos sacan”, explicó Aranda.

Los trabajadores también relacionan la medida con reclamos laborales realizados semanas atrás. Señalan que entre los despedidos se encuentran varios de los coordinadores que con mayor frecuencia planteaban necesidades del sistema educativo rural y dos docentes que recientemente habían reclamado el pago de viáticos.

Mientras tanto, adelantaron que recurrirán al derecho administrativo para apelar la decisión y solicitar formalmente acceso a la documentación que fundamentó los despidos.

La situación también generó inquietud entre familias y estudiantes de distintas escuelas rurales. Según indicaron los docentes, algunos tutores y comunidades educativas ya comenzaron a organizarse para manifestar su preocupación por la salida repentina de referentes que acompañaban el trabajo pedagógico y social en el territorio.

En ese contexto, no descartan que durante las próximas horas se realicen reclamos o concentraciones frente al Ministerio de Educación. Mientras tanto, los trabajadores despedidos aseguran que seguirán buscando explicaciones para una decisión que —afirman— llegó de forma inesperada y sin fundamentos claros.