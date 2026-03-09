8M: importantes movilizaciones en San Luis, Villa Mercedes y Villa de Merlo

Cientos de personas se congregaron para gritar "basta" frente a incontables injusticias. Foto: captura de video/El Corredor Noticias.

Las calles de San Luis, Villa Mercedes y Villa de Merlo se convirtieron en el escenario de una contundente jornada de lucha. En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cientos de mujeres y diversidades se sumaron al paro y movilización para denunciar el retroceso en políticas de género, el hambre y el avance de discursos fascistas y racistas.



San Luis: intervenciones frente a la Catedral



La concentración principal tuvo lugar en la Plaza Pringles, desde donde partió una columna integrada por organizaciones sociales, sindicatos, colectivas feministas y agrupaciones estudiantiles. Bajo la consigna de defender los derechos conquistados, la marcha recorrió el centro puntano con cánticos y banderas.



Uno de los momentos de mayor impacto ocurrió frente a la Iglesia Catedral. Allí, mediante una intervención artística, las manifestantes quemaron muñecos que representaban a figuras políticas internacionales y nacionales: el presidente Javier Milei, el mandatario estadounidense, Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.



Villa Mercedes: "Que arda la reforma laboral"



En Villa Mercedes, la protesta tuvo un tono de fuerte confrontación política. En la intersección de General Paz y Tucumán, un grupo de manifestantes prendió fuego a las imágenes de Milei y Trump, entre otros referentes.



Además de las consignas contra la reforma laboral y el ajuste, hubo un espacio central para la memoria.



Caso Yohana Escudero: Se desplegó una pancarta para recordar a la joven. Mientras que la policía y la justicia carátularon su muerte como suicidio, su familia y las organizaciones presentes denunciaron que se trató de un femicidio, exigiendo el esclarecimiento real del caso.



Villa de Merlo: unidad en la Plaza Sobremonte



Villa de Merlo no fue la excepción y mostró una convocatoria autoconvocada y diversa. Desde la Plaza Sobremonte, trabajadoras, jubiladas, docentes y estudiantes de Merlo y localidades aledañas marcharon para visibilizar la precaria situación económica que atraviesa el sector.



El reclamo común en las tres ciudades fue claro: un rechazo total al ajuste económico que profundiza la desigualdad de género y un grito unificado de "Ni una menos, vivas nos queremos".



Las movilizaciones en la provincia se dieron en consonancia con el paro nacional, reafirmando que la provincia mantiene activa la resistencia frente a los recortes en políticas de género.

