Juntan útiles para ayudar a alumnos de escuelas rurales

Estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social (UNSL), junto a los integrantes del Ateneo Social Río Quinto y el grupo de Scout 880 “Juan Pascual Pringles” de Villa Mercedes han puesto en marcha una campaña para ayudar a los alumnos de dos escuelas rurales cercanas a esta ciudad.

Lo que están realizando es muy simple, pero muy significativo y de gran valor. Juntan útiles escolares que luego serán entregados a los chicos de los establecimientos de Lavaisse y Nueva Escocia. La colecta finaliza el 14 de marzo.

“Sabemos que es un contexto difícil el que estamos atravesando y la idea es poder colaborar con útiles escolares a niños/as que asisten a escuelas rurales, dejamos cajas solidarias en distintos comercios (librerías) de Villa Mercedes para que la comunidad pueda dejar su colaboración de lo que necesitan los chicos en las aulas”, señaló Mauricio Molina, que es uno los universitarios involucrados en esta solidaria actividad.

En Librería del Estudiante, en Alta Gama Librería y en la sede del Ateneo Social Rio en León Guillet 122 (de 08:00 a 12:00) están las cajas solidarias. “Estamos contentos porque ya hemos tenido donaciones no solo de la comunidad en general, sino que también de otros comercios y de la Librería Carolina”, señaló con satisfacción Mauricio Molina.

El cierre de la campaña será el sábado 14 con un Festival Cultural que se llevará a cabo en Plaza Sarmiento. Todo lo recolectado será distribuido durante la semana siguiente en las escuelas mencionadas.